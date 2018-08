Che sia in Sicilia o in Toscana, l’Italia da sempre è stata meta preferita dalle grandi stelle dello spettacolo. Non solo, però, per trascorrere piacevoli vacanze all’insegna del buon cibo e godendo di paesaggi mozzafiato.

No, il Belpaese è diventato sempre più la location ideale per il fatidico “sì”. Sono tante le coppie di celebrities che hanno scelto proprio l’Italia per i loro matrimoni pazzeschi.

L’ultimo a dire “sì” qui è stata l’ex star di Baywatch, David Hasselhoff. Il bagnino più famoso di tutti i tempi si è unito in matrimonio con la modella Hayley Roberts e l’ha fatto in Puglia, lo scorso 31 luglio 2018. La coppia, fidanzata da due anni, ha scelto una cerimonia intima, con pochi amici e parenti. La location, però, era eccezionale: a 66 anni e al terzo matrimonio, David ha portato all’altare Haley, 38 anni, nella splendida Alberobello.

Ma prima del bagnino, sono state tante altre le coppie convolate a nozze nel Belpaese. Nell’agosto del 2011, ad esempio, la regista e attrice statunitense Sofia Coppola sposò il frontman di Phoenix in una cerimonia civile. La coppia si recò nella città natale dei nonni della Coppola, a Bernalda, in provincia di Matera, e disse I do nel giardino di Palazzo Margherita, un edificio storico di proprietà del padre, Francis Ford Coppola. Il pranzo di nozze fu in pieno stile italiano: formaggi, fichi, pasta e, naturalmente, vino.

E il 2012 è l’anno di Justin Timberlake e Jessica Biel. Dicono “sì” nella splendida Borgo Egnazia. Ancora la Puglia, ancora una cerimonia intima. La popstar e l’attrice hanno scelto solo ottanta invitati per un matrimonio da cinque milioni di euro. “È bello essere sposati, la cerimonia è stata bellissima ed è stato così speciale essere circondati dalla nostra famiglia e dai nostri amici”, hanno detto a People. Una cerimonia blindatissima, al calar del sole, in uno dei borghi più belli del Brindisino.

Quattro anni prima di Jessica, a scegliere l’Italia per celebrare le sue nozze era stata un’altra protagonista di Settimo Cielo, la “sorella” di Jessica nel telefilm, Beverly Mitchell. L’attrice ha posato il fidanzato Michael Cameron in uno dei luoghi più suggestivi della Costiera Amalfitana, Ravello.

Anche l’attrice Emily Blunt e John Karinski hanno celebrato il loro amore in Italia. Nel 2010 i due hanno detto “sì” con una cerimonia privata e intima a Como. Uno degli invitati d’eccezione è stato George Clooney, di casa – letteralmente – sul Lago di Como.

E lo stesso George, tra gli attori più amati di sempre – ha scelto l’Italia per unirsi in matrimonio con la bellissima Amal Alamuddin. I due si sono scambiati le promesse di nozze nella città più romantica del mondo: Venezia. Era il 14 settembre del 2017 quando lo “scapolo” più ambito diceva sì all’avvocatessa britannica. Con rito americano, Walter Veltroni in veste di officiante ha chiesto ad Amal Alamuddin se voleva prendere in sposo George. Ha detto “sì” in un sabato sera, attorno alle 20.45, presso il resort Aman sotto a un arco di petali.

Ma l’Italia è stato il teatro del “sì” di un’altra coppia di super celebrities. Kim Kardashian e Kanye West hanno scelto Firenze per convolare a nozze. Nel maggio del 2014, al Forte di Belvedere in Italia, una fortezza del XVI secolo nota per i suoi panorami mozzafiato e le favolose mostre d’arte contemporanea che ospita. Prima di Firenze, però, i due avevano dato una festa pre-matrimoniale a Versailles, in Francia. Poi la coppia ha portato i propri duecento ospiti oltre confine per una grande festa italiana. Pare che dietro questa scelta ci sia un motivo particolare: è dove hanno concepito la figlia North.

E ancora il Lago di Como è il palcoscenico delle nozze di John Legend e Chrissy Teigen. Il cantante e la modella dopo sette anni di fidanzamento nel settembre del 2013 si sono scambiati le promesse, davanti a familiari e amici proprio in Italia. La sposa ha indossato tre diversi abiti di Vera Wang per tutta la durata della festa, durante la quale il suo John le ha dedicato una dolce serenata.

Come ricorda People, è finita con un divorzio, ma è iniziata con un matrimonio pazzesco. Tom Cruise e Katie Holmes, nel novembre del 2006 hanno celebrato la loro storia d’amore con un matrimonio che ha affascinato l’Italia e il mondo intero. La coppia si è sposata in una cerimonia al tramonto nel castello Odescalchi sul lago di Bracciano, al cospetto di ospiti famosi come Victoria Beckham, Jennifer Lopez e Will Smith.