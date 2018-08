Tutte le maglie delle squadre di Serie A per la stagione 2018 2019

Il campionato di Serie A 2018 2019 è pronto a partire. Il 18 agosto la prima giornata con la Juventus di Ronaldo che aprirà le danze contro il Chievo Verona.

Tante partite e tanto spettacolo dai vari campi dove si sfideranno i campioni delle 20 squadre iscritte al campionato.

Campioni con indosso le nuove maglie per la stagione 2018 2019. Le abbiamo volute raccogliere tutte. Eccole:

ATALANTA

Classica maglia nerazzurra per l’Atalanta di Gasperini che, oltre a fare ancora bene in campionato, punterà a fare una bella figura in Europa League. Preliminari permettendo.

BOLOGNA

Punta sul classico anche il Bologna di Pippo Inzaghi chiamato a rilanciare il club rossoblù dopo l’esperienza Donadoni.

CAGLIARI

Classica maglia rossoblù anche per il Cagliari alla ricerca dell’ennesima salvezza tranquilla.

CHIEVO VERONA

Maglia gialla con bordini delle maniche blù per il Chievo di Campedelli che sarà chiamato a centrare la salvezza.

EMPOLI

Maglia particolare quella dell’Empoli, neopromosso, che punta su sfumature dal blu chiaro al blu scuro.

FIORENTINA

Maglia classica ed elegante quella della Fiorentina che punterà a centrare un posto in Europa che ormai manca da troppo tempo.

FROSINONE

Tutta (o quasi) gialla la maglia del Frosinone, neopromosso in Serie A.

GENOA

Classica la maglia del Genoa che fa affidamento sull’alternanza blu-rosso.

INTER

Tanto nero sulla nuova maglia dell’Inter che però, ovviamente, non rinuncia alle strisce verticali.

JUVENTUS

Strisce larghe e tanto bianco. Questa la scelta della Juventus per la stagione 2018 2019, la prima di Cristiano Ronaldo in bianconero.

LAZIO

Punta sull’aquila invece la Lazio di Lotito. Maglia retrò per i biancocelesti

MILAN

Cambio di sponsor per il Milan che passa a Puma. Ma le strisce verticali rossonere non possono mancare.

NAPOLI

Particolare la maglia del Napoli firmata Kappa. Guardando bene si può notare una pantera. Aggressivi

PARMA

In attesa di vedere la prima maglia, il Parma ha diffuso le immagini della divisa celebrativa

ROMA

Tanto rosso nella maglia della Roma per la stagione 2018 2019. Particolare la trama della maglia che ricorda le maglie di lana dei legionari romani

SAMPDORIA

Semplice ed elegante la maglia della Sampdoria.

SASSUOLO

Tradizionale anche la maglia del Sassuolo

SPAL

Righe strette e semplicità. Ecco a voi la maglia della Spal

TORINO

Tanto granata e un tocco di bianco. Vi piace la nuova maglia del Toro?

UDINESE

Come il Parma, l’Udinese non ha ancora ufficializzato la prima maglia per la stagione 2018 2019. Nell’attessa vi proponiamo la seconda maglia tutta d’orata