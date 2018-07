Governo ultime notizie | Le ultime sul governo e sulla politica italiana | Diretta (aggiornare la pagina per le ultime news)

Lunedì 30 luglio – ore 09.06 – Di Maio: “Tav è un’opera vecchia e va integralmente ridiscussa” . “Nel contratto di governo con la Lega abbiamo concordato che quell’opera va integralmente ridiscussa. Questa è un’opera progettata 30 anni fa”, ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Svilupo, Luigi Di Maio a Omnibus su La 7. “Non autorizzerò mai un’opera che si faccia con i poliziotti e il filo spinato nei cantieri”.

ora 08.34 – Di Maio: “Flat tax e reddito di cittadinanza nella Legge di Bilancio” – “La flat tax e il reddito cittadinanza partiranno subito nella Legge di Bilancio”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo, Luigi Di Maio, a Omnibus su La7, spiegando che “vogliamo le stesse possibilità degli altri paesi europei”. Di Maio definisce “atteggiamento pariolino” quello del governo precedente, che parlava solo con gli investitori.

Domenica 29 luglio – ore 16.05 – Salvini: “Bassa natalità è scusa per importare migranti” – “Un Paese dove non nascono bambini è destinato a morire”, ha commentato il ministro dell’Interno in un’intervista al quotidiano britannico Times.

“Alla fine di questo mandato il Governo sarà valutato sul numero di nuovi nati più che sul suo debito pubblico”.

In gioco “c’è la nostra tradizione, la nostra storia, la nostra identità”, la sinistra sta usando la “bassa natalità come una scusa per importare migranti”, ha detto Matteo Salvini.

ore 11.00 – Di Maio: “Subito reddito di cittadinanza e flat tax” – “Ancora li dobbiamo conoscere i vincoli di bilancio. Ma deve essere chiaro che reddito di cittadinanza e flat tax insieme alla abolizione della legge Fornero sono emergenze sociali. Si devono realizzare il prima possibile. Anzi, subito”, ha commentato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio in un’intervista al Corriere della Sera.

Parlando invece del referendum sulla moneta unica, rilanciato di recente da Beppe Grillo, Di Maio ha spiegato che “questo governo non porterà avanti nessun referendum sull’euro perché anche se è una nostra sensibilità non è sul contratto”.

L’intervista si concentra anche sulle due opere la cui realizzazione è attualmente in discussione.

“La Tav è nel contratto di governo e c’è scritto che va ridiscussa e il ministro Toninelli a breve incontrerà il suo omologo francese proprio per ripensare un progetto ideato 30 anni fa e non ci sono penali in caso di revisione. Mentre sul Tap, bisogna ascoltare le comunità”.

ore 09.00 – Salvini sulle aggressioni ai migranti: “L’allarme razzismo è un’invenzione della sinistra” – Per il ministro dell’Interno Matteo Salvini, l’aumento di casi aggressioni nei confronti dei migranti registrato nelle ultime settimane sarebbe “un’invenzione della sinistra”.

“L’allarme razzismo è una invenzione della sinistra, gli italiani sono persone perbene ma la loro pazienza è quasi finita. Io, da ministro, lavoro da 58 giorni per riportare sicurezza e serenità nelle nostre città”, ha detto Matteo Salvini.

Sabato 28 luglio – ore 12.30: Le opposizioni vogliono impedire l’elezione di Marcello Foa come presidente Rai. “Se Salvini e Di Maio pensano di occupare la Rai , che è degli italiani e non loro, noi siamo già qui e glielo impediremo. Il primo agosto in vigilanza Rai ci aspetta una bella battaglia. Marcello Foa non merita alcuna fiducia, non sarà il nostro presidente”, dice Davide Faraone del Pd. “Ci opporremo in tutti i modi all’elezione di Marcello Foa a presidente della rai. Ci appelliamo a tutte le forze di opposizione affinchè impediscano che un amico di putin, un giornalista-editore che ha fatto campagne contro i vaccini, diffuso fake news, ingiuriato il capo dello stato, possa presiedere il servizio pubblico”, ha dichiarato il senatore dem Andrea Marcucci. Decisivo è il voto di Forza Italia, poiché servono due terzi dei consensi, per l’elezione: 27 voti su 40 e la differenza la fanno proprio i 7 consiglieri di Berlusconi.

“Forza Italia non voti in Commissione di Vigilanza Rai Marcello Foa Presidente della Rai”, è l’appello del capogruppo di Leu, Federico Fornaro.

Venerdì 27 luglio – ore 15.55 – Rai: Salini amministratore delegato e Foa presidente. Il governo ha indicato Fabrizio Salini, 52 anni, ex direttore de La7, come nuovo amministratore delegato della Rai e Marcello Foa, giornalista, come presidente. Qui l’articolo completo

ore 11.00 – Salvini sulla legittima difesa: “Chi parla di Far West è male informato” – “Chi ha paura della legittima difesa? Io non voglio né più armi né il Far West, chi lo sostiene non è ben informato. Voglio disarmare e punire gli aggressori, voglio proteggere e difendere gli aggrediti. Sbaglio?”, ha scritto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su Twitter.

Chi ha paura della LEGITTIMA DIFESA?🤔

Io non voglio né più armi né il Far West, chi lo sostiene non è ben informato.

Voglio disarmare e punire gli aggressori, voglio proteggere e difendere gli aggrediti.

Sbaglio??? pic.twitter.com/fz2qqdNGXk — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 27 luglio 2018



ore 10.50 – Il dossier Tav non è arrivato a Palazzo Chigi – Fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che il dossier sulla Tav non è ancora sul tavolo del presidente del Consiglio, per cui non è stata ancora presa alcune decisione in merito.

“Il dossier è in fase istruttoria presso il ministro competente Toninelli, il quale è impegnato in una valutazione costi-benefici che poi sarà sottoposta e condivisa con il presidente del Consiglio e con l’intero governo”, spiegano da Palazzo Chigi.

“La soluzione sarà in linea con quella contenuta nel contratto di governo”.

ore 08.50 – Salvini: “Bisogna andare avanti con la Tav, non tornare indietro” – “Dal punto di vista personale conviene andare avanti e non indietro”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini intervistato a Radio 24 alle domande sulla Tav.

“Io come ministro dell’Interno mi occupo della tutela della sicurezza dei lavoratori. Sto garantendo in Piemonte come in Puglia analisi, costi e benefici. L’opera serve? Costa di più bloccarla o proseguire? E questo vale per la Tav, la Tap, la Pedemontana, il Terzo Valico”.

ore 08.40 – Conte: “Il ministro Tria? Impossibile che lasci il governo”. Il quotidiano Corriere della Sera ha pubblicato un’intervista al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Nel colloquio con il notista politico Massimo Franco il premier assicura che non c’è alcun rischio che il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, lasci l’esecutivo per contrasti con i due partiti di maggioranza, Movimento Cinque Stelle e Lega.

“Il ministro Tria è il cerbero dei conti, il loro custode arcigno. Ma non esiste che lasci il governo. Attenzione, peraltro, a non considerarlo un corpo estraneo a questo esecutivo. È parte attiva e coinvolta nel tentativo di ottenere dall’Europa spazi di manovra che ci permettano di cambiare le cose”, garantisce il presidente del Consiglio. Qui l’articolo completo

Giovedì 26 luglio – ore 20:36 – Berlusconi, il governo cadrà in pochi mesi. E rilancia il progetto ‘Altra Italia’ – Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono incrociati oggi alla Camera e, secondo quanto riportato da Agi, ci sarebbe stato stato uno scambio di battute tra i due durante l’incontro: “I tuoi stanno tranquilli in Veneto?”, la domanda del Cavaliere. “Stanno piu’ tranquilli del tranquillo”, la risposta del leader della Lega.

L’invito che Berlusconi rivolge a Salvini è quello di ritornare nell’alveo del centrodestra. Il Cavaliere sostiene “Tanto questo governo andrà a sbattere nel giro di pochi mesi”. E aggiunge: “Per il 70 per cento cadrà per dinamiche parlamentari”.

E parlando del Movimento 5 stelle Berlusconi afferma: “Sono dei sessantottini in ritardo: con la stessa arroganza, la stessa incultura, la stessa violenza verbale. Si sono dimostrati peggiori della politica che dicevano di voler cambiare, sospinti dall’invidia e dall’odio sociale”.

Rilancia anche il progetto di ‘Altra Italia’, “una forza liberale” composta da manager, esponenti proveniente “dalla trincea del lavoro”. “Io – dice il Cavaliere – sarò in campo, questo è un nuovo inizio”.

ore 16.14 – Taverna: “Andrea Mura è menefreghista e irresponsabile” – “Andrea Mura con il 96,8% di assenze in parlamento ha dimostrato irresponsabilità, menefreghismo e mancanza di rispetto verso gli italiani che lo hanno votato. Per questo il deputato Mura è espulso dal Movimento 5 stelle”, ha scritto su facebook la senatrice 5 stelle Paola Taverna.

ore 16.00 – Salvini: “Utero in affitto e compravendita di gameti sono reati” – “L’utero in affitto e la compravendita di gameti umani e di bambini sono fattispecie delittuose, sono reati”, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante la question time al Senato.

“Finchè campo e finchè sono membro di questo governo, l’utero in affitto e i bambini in vendita non esisteranno in Italia come pratica, perché lede i diritti dei bambini, delle mamme e dei papà”, ha detto il ministro.

ore 15.50 – Fontana: “Stop al riconoscimento dei figli di coppie gay” – “Non si possono riconoscere i figli di coppie dello stesso sesso nati all’estero grazie a pratiche vietate in Italia come la maternità surrogata”, ha dichiarato il ministro alla Famiglia Lorenzo Fontana, ascoltato dalla Commissione Affari Sociali della Camera sulle linee programmatiche del suo dicastero.

“Il diritto di famiglia non può tenere in conto il riconoscimento di genitorialità di bimbi concepiti all’estero da coppie dello stesso sesso, tramite pratiche vietate come la maternità surrogata o l’eterologa, non consentita a coppie omosessuali”, ha detto il ministro.

“Una visione che tradisce un’impostazione adultocentrica, in conflitto con l’interesse superiore del bambino. Va fatto rispettare il divieto, evitando che il ricorso di queste pratiche all’estero si traduca in un aggiramento del divieto in Italia”, ha concluso.

ore 15.25 – Salvini: “Con noi 30mila profughi sbarcati in meno rispetto al 2017” – “Dal giorno dell’insediamento di questo governo”, il primo giugno 2018, “sono sbarcate 4.500 persone, rispetto alle 34.200 dello stesso periodo dello scorso, quindi 30mila in meno”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante la question time al Senato.

ore 12.50 – Mattarella: “L’Italia non deve essere Far West”. “Mi ha colpito un fatto di cronaca di questi giorni: l’Italia non può somigliare a un Far West dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve suscitare indignazione”, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale con la Stampa parlamentare.

ore 12.00 – Salvini: “Bloccare l’asilo a chi commette reati è buonsenso”.“Bloccare la domanda di asilo agli stranieri che commettono reati. Questo sarà uno dei punti del decreto sicurezza a cui sto lavorando fin dal primo giorno del mio mandato di governo. È solo buonsenso. Io non mollo e vado avanti”. Lo ha scritto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su Twitter.

ore 10.00 – Di Maio: “Fake news sulle nomine Rai”. “Non si può decidere l’ordine del giorno alla commissione di vigilanza Rai in base a una fake news che dà i giornali la mattina. Non stiamo decidendo i direttori dei tg o delle reti. Non ne abbiamo mai parlato io e Matteo Salvini”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maioo.

“Abbiamo fatto una riunione io, Salvini, Conte e Tria per parlare e incontrare i cosiddetti potenziali amministratori delegati della Rai”, ha aggiunto Di Maio.

“Non li incontri e dicono che già li conoscevi, li incontri perché non li conosci e hai solo il curriculum e vuoi selezionarli in base alle capacità, e dicono che si sta lottizzando la Rai. Ditemi voi come dobbiamo fare. Magari facciamo un sorteggio tra tutti i cittadini italiani per decidere chi deve essere l’amministratore delegato”.

Mercoledì 25 luglio – ore 16.42 – Salvini: sospensione domanda asilo per numero maggiore reati. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini sostiene che debba essere previsto un numero superiore di reati per i quali poter procedere alla sospensione della domanda d’asilo o di rifugiato.

“Non può essere che la domanda di asilo di una persona arrestata per stupro vada comunque avanti, come se nulla fosse”, ha detto Salvini a margine dell’audizione dinanzi alle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato riunite congiuntamente.

ore 16.00 – Ucraina: Moavero “L’Italia non riconosce l’annessione della Crimea”. “L’Italia non ha riconosciuto le autorità regionali designate nel marzo 2014” in Crimea. È quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero-Milanesi, nel corso del Question time alla Camera rispondendo a una domanda di Laura Boldrini sulle dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che riteneva “legittima” l’annessione della Crimea (qui la notizia completa).

ore 13.40 – Salvini: “Rom, il problema è la minoranza parassita che vive nell’illegalità”. “Noi chiediamo semplicemente parità di diritti e doveri, i bambini devono andare a scuola, le auto devono essere assicurate e va fatta la dichiarazione dei redditi. Bruciare le cose con dei roghi tossici non fa parte della legalità”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa al Viminale congiunta con la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Salvini ha risposto così a chi gli chiedeva un commento sulle parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi ha ricordato come le leggi razziali del 1938 portarono anche allo sterminio dei Rom.

“Le presenze Rom in Italia superano le 150mila persone, i problemi sono legati a 30mila persone che si ostinano a vivere nei campi, probabilmente spinti da chi ci guadagna. Il problema è chi si ostina a vivere nella illegalità, questa sacca di minoranza e parassitaria, potrebbero anche essere svedesi o esquimesi”, ha aggiunto il ministro.

ore 12.15 – Minuto di silenzio alla Camera per la morte di Marchionne. Alla Camera, durante i lavori delle commissioni Lavoro e Finanze che esaminano il decreto Dignità, è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Sergio Marchionne, l’ex amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler morto oggi a Zurigo.

Stando a quanto viene riferito, la proposta di rendere omaggio all’ad di Fca scomparso oggi e’ stata avanzata dalla capogruppo della Lega in commissione Lavoro, Elana Murelli.

ore 11.15 – Roma, Salvini: “Sulla sicurezza al fianco della sindaca Raggi”. “Sono pronto ad ascoltare, se ci sono proposte per portare più sicurezza a Roma, soprattutto nelle periferie, sarò pienamente a fianco del sindaco. Terze vie, quarte vie, quinte vie: basta passare dalle parole ai fatti”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini al termine della visita al Sacrario della Polizia di stato, rispondendo a chi gli chiedeva dei suoi possibili dubbi sulla “terza via” di cui parla la sindaca di Roma Virginia Raggi rispetto alla chiusura dei campi Rom della Capitale.

Salvini e la Raggi si incontreranno alle 12.30 al Viminale per discutere dei dossier sulla sicurezza aperti nella Capitale.

ore 8.00 – Di Maio: “Avviato il procedimento per fermare la vendita dell’Ilva”. Il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha comunicato l’avvio del procedimento per l’eventuale annullamento della gara che dovrebbe cedere l’acciaieria al gruppo indiano Arcelor Mittal. “A seguito delle verifiche interne sul dossier Ilva e del parere fornito dall’Anac si ritiene che ci siano i presupposti per avviare un procedimento amministrativo finalizzato all’eventuale annullamento in autotutela del decreto del 5 giugno 2017 di aggiudicazione della gara”, ha scritto in una nota il ministro.

Il procedimento durerà trenta giorni. “Un atto dovuto per accertare i fatti a seguito delle importanti criticità emerse”, ha affermato Di Maio.