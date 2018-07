Governo ultime notizie | Le ultime sul governo e sulla politica italiana | Diretta (aggiornare la pagina per le ultime news)

Giovedì 26 luglio – ore 20:36 – Berlusconi, il governo cadrà in pochi mesi. E rilancia il progetto ‘Altra Italia’ – Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono incrociati oggi alla Camera e, secondo quanto riportato da Agi, ci sarebbe stato stato uno scambio di battute tra i due durante l’incontro: “I tuoi stanno tranquilli in Veneto?”, la domanda del Cavaliere. “Stanno piu’ tranquilli del tranquillo”, la risposta del leader della Lega.

L’invito che Berlusconi rivolge a Salvini è quello di ritornare nell’alveo del centrodestra. Il Cavaliere sostiene “Tanto questo governo andrà a sbattere nel giro di pochi mesi”. E aggiunge: “Per il 70 per cento cadrà per dinamiche parlamentari”.

E parlando del Movimento 5 stelle Berlusconi afferma: “Sono dei sessantottini in ritardo: con la stessa arroganza, la stessa incultura, la stessa violenza verbale. Si sono dimostrati peggiori della politica che dicevano di voler cambiare, sospinti dall’invidia e dall’odio sociale”.

Rilancia anche il progetto di ‘Altra Italia’, “una forza liberale” composta da manager, esponenti proveniente “dalla trincea del lavoro”. “Io – dice il Cavaliere – sarò in campo, questo è un nuovo inizio”.

ore 16.14 – Taverna: “Andrea Mura è menefreghista e irresponsabile” – “Andrea Mura con il 96,8% di assenze in parlamento ha dimostrato irresponsabilità, menefreghismo e mancanza di rispetto verso gli italiani che lo hanno votato. Per questo il deputato Mura è espulso dal Movimento 5 stelle”, ha scritto su facebook la senatrice 5 stelle Paola Taverna.

ore 16.00 – Salvini: “Utero in affitto e compravendita di gameti sono reati” – “L’utero in affitto e la compravendita di gameti umani e di bambini sono fattispecie delittuose, sono reati”, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante la question time al Senato.

“Finchè campo e finchè sono membro di questo governo, l’utero in affitto e i bambini in vendita non esisteranno in Italia come pratica, perché lede i diritti dei bambini, delle mamme e dei papà”, ha detto il ministro.

ore 15.50 – Fontana: “Stop al riconoscimento dei figli di coppie gay” – “Non si possono riconoscere i figli di coppie dello stesso sesso nati all’estero grazie a pratiche vietate in Italia come la maternità surrogata”, ha dichiarato il ministro alla Famiglia Lorenzo Fontana, ascoltato dalla Commissione Affari Sociali della Camera sulle linee programmatiche del suo dicastero.

“Il diritto di famiglia non può tenere in conto il riconoscimento di genitorialità di bimbi concepiti all’estero da coppie dello stesso sesso, tramite pratiche vietate come la maternità surrogata o l’eterologa, non consentita a coppie omosessuali”, ha detto il ministro.

“Una visione che tradisce un’impostazione adultocentrica, in conflitto con l’interesse superiore del bambino. Va fatto rispettare il divieto, evitando che il ricorso di queste pratiche all’estero si traduca in un aggiramento del divieto in Italia”, ha concluso.

ore 15.25 – Salvini: “Con noi 30mila profughi sbarcati in meno rispetto al 2017” – “Dal giorno dell’insediamento di questo governo”, il primo giugno 2018, “sono sbarcate 4.500 persone, rispetto alle 34.200 dello stesso periodo dello scorso, quindi 30mila in meno”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante la question time al Senato.

ore 12.50 – Mattarella: “L’Italia non deve essere Far West”. “Mi ha colpito un fatto di cronaca di questi giorni: l’Italia non può somigliare a un Far West dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve suscitare indignazione”, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale con la Stampa parlamentare.

ore 12.00 – Salvini: “Bloccare l’asilo a chi commette reati è buonsenso”.“Bloccare la domanda di asilo agli stranieri che commettono reati. Questo sarà uno dei punti del decreto sicurezza a cui sto lavorando fin dal primo giorno del mio mandato di governo. È solo buonsenso. Io non mollo e vado avanti”. Lo ha scritto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su Twitter.

ore 10.00 – Di Maio: “Fake news sulle nomine Rai”. “Non si può decidere l’ordine del giorno alla commissione di vigilanza Rai in base a una fake news che dà i giornali la mattina. Non stiamo decidendo i direttori dei tg o delle reti. Non ne abbiamo mai parlato io e Matteo Salvini”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maioo.

“Abbiamo fatto una riunione io, Salvini, Conte e Tria per parlare e incontrare i cosiddetti potenziali amministratori delegati della Rai”, ha aggiunto Di Maio.

“Non li incontri e dicono che già li conoscevi, li incontri perché non li conosci e hai solo il curriculum e vuoi selezionarli in base alle capacità, e dicono che si sta lottizzando la Rai. Ditemi voi come dobbiamo fare. Magari facciamo un sorteggio tra tutti i cittadini italiani per decidere chi deve essere l’amministratore delegato”.

Mercoledì 25 luglio – ore 16.42 – Salvini: sospensione domanda asilo per numero maggiore reati. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini sostiene che debba essere previsto un numero superiore di reati per i quali poter procedere alla sospensione della domanda d’asilo o di rifugiato.

“Non può essere che la domanda di asilo di una persona arrestata per stupro vada comunque avanti, come se nulla fosse”, ha detto Salvini a margine dell’audizione dinanzi alle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato riunite congiuntamente.

ore 16.00 – Ucraina: Moavero “L’Italia non riconosce l’annessione della Crimea”. “L’Italia non ha riconosciuto le autorità regionali designate nel marzo 2014” in Crimea. È quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero-Milanesi, nel corso del Question time alla Camera rispondendo a una domanda di Laura Boldrini sulle dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che riteneva “legittima” l’annessione della Crimea (qui la notizia completa).

ore 13.40 – Salvini: “Rom, il problema è la minoranza parassita che vive nell’illegalità”. “Noi chiediamo semplicemente parità di diritti e doveri, i bambini devono andare a scuola, le auto devono essere assicurate e va fatta la dichiarazione dei redditi. Bruciare le cose con dei roghi tossici non fa parte della legalità”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa al Viminale congiunta con la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Salvini ha risposto così a chi gli chiedeva un commento sulle parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi ha ricordato come le leggi razziali del 1938 portarono anche allo sterminio dei Rom.

“Le presenze Rom in Italia superano le 150mila persone, i problemi sono legati a 30mila persone che si ostinano a vivere nei campi, probabilmente spinti da chi ci guadagna. Il problema è chi si ostina a vivere nella illegalità, questa sacca di minoranza e parassitaria, potrebbero anche essere svedesi o esquimesi”, ha aggiunto il ministro.

ore 12.15 – Minuto di silenzio alla Camera per la morte di Marchionne. Alla Camera, durante i lavori delle commissioni Lavoro e Finanze che esaminano il decreto Dignità, è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Sergio Marchionne, l’ex amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler morto oggi a Zurigo.

Stando a quanto viene riferito, la proposta di rendere omaggio all’ad di Fca scomparso oggi e’ stata avanzata dalla capogruppo della Lega in commissione Lavoro, Elana Murelli.

ore 11.15 – Roma, Salvini: “Sulla sicurezza al fianco della sindaca Raggi”. “Sono pronto ad ascoltare, se ci sono proposte per portare più sicurezza a Roma, soprattutto nelle periferie, sarò pienamente a fianco del sindaco. Terze vie, quarte vie, quinte vie: basta passare dalle parole ai fatti”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini al termine della visita al Sacrario della Polizia di stato, rispondendo a chi gli chiedeva dei suoi possibili dubbi sulla “terza via” di cui parla la sindaca di Roma Virginia Raggi rispetto alla chiusura dei campi Rom della Capitale.

Salvini e la Raggi si incontreranno alle 12.30 al Viminale per discutere dei dossier sulla sicurezza aperti nella Capitale.

ore 8.00 – Di Maio: “Avviato il procedimento per fermare la vendita dell’Ilva”. Il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha comunicato l’avvio del procedimento per l’eventuale annullamento della gara che dovrebbe cedere l’acciaieria al gruppo indiano Arcelor Mittal. “A seguito delle verifiche interne sul dossier Ilva e del parere fornito dall’Anac si ritiene che ci siano i presupposti per avviare un procedimento amministrativo finalizzato all’eventuale annullamento in autotutela del decreto del 5 giugno 2017 di aggiudicazione della gara”, ha scritto in una nota il ministro.

Il procedimento durerà trenta giorni. “Un atto dovuto per accertare i fatti a seguito delle importanti criticità emerse”, ha affermato Di Maio

Martedì 24 luglio – ore 15.04 – Toninelli: “Sulla Tav rabbia e disgusto per soldi sprecati”. “Quando studio dossier come quello della Tav Torino-Lione, non posso che provare rabbia e disgusto per come sono stati sprecati i soldi dei cittadini italiani. È stato enorme lo sperpero di denaro pubblico per favorire i soliti potentati, certe cricche politico-economiche e persino la criminalità organizzata”, ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. “Ricordate quel ‘prenditore’ che al telefono diceva ‘ce la mangiamo io e te la torta dell’alta velocità”? Bene è stato condannato in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa, nell’ambito di una inchiesta su una cosca della ‘ndrangheta che aveva messo le mani sugli appalti per i lavori preliminari del Tav”, ha affermato il ministro.

Toninelli ha dichiarato che “la parte internazionale della Torino-Lione in teoria dovrebbe costare complessivamente 9,6 miliardi, suddivisi fra Unione europea al 40%, Italia al 35% e Francia al 25%. Qualcosa, per la verità, si è provato a risparmiare, ma già nel 2007 c’erano importanti economisti e Centri studi che prevedevano una spesa finale tra i 17 e i 20 miliardi di euro. Certificati poi dalla Corte dei Conti francese che, nell’agosto del 2012, indicò la colossale cifra di 26,1 miliardi, citando le ultime stime del Tesoro transalpino. Una enormità”.

In base alla ricostruzione del ministro, “a seguito dei primi accordi, il costo dell’opera risultò particolarmente gravoso per il nostro paese, malgrado insistano sull’Italia soltanto 12,5 chilometri dei 57,5 del tunnel di base del Moncenisio. Uno degli aspetti più scandalosi sta proprio lì: i nostri governanti del tempo, stiamo parlando dei primissimi anni Duemila, decisero di accollarsi la parte maggiore delle spese per convincere la Francia, che era giustamente riluttante rispetto alla costruzione dell’opera. Anche perché negli ultimi venti anni lo scambio di merci tra Italia e Francia ha avuto una discesa costante”.

ore 14.05 – Salvini: “Folle dire che i libici hanno omesso soccorsi”. “Dire che la guardia costiera libica abbia fatto scientemente morire delle persone è una follia. Onore alla guardia costiera libica, disonore a chi aiuta gli scafisti”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine della visita al sacrario dei vigili del fuoco.

ore 11.50 – Salvini sui migranti: “Non abbiamo bisogno dell’elemosina del’Ue” – Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha criticato la proposta dell’Unione europea di dare 6mila per ogni migrante accolto dagli Stati membri.

“Non abbiamo bisogno di elemosina, anche perché nel corso del tempo ogni richiedente asilo costa agli italiani tra i 40 e i 50mila euro. L’elemosina Bruxelles la può tenere per lei, noi vogliamo chiudere i flussi”.

ore 11.15 – Ilva, Di Maio: “Oggi analizzeremo la proposta di ArcelorMittal”. “Analizzeremo la proposta di ArcelorMittal in giornata. Comunque andiamo avanti con gli accertamenti” sulla regolarità della gara, “dopo le criticità sollevata dall’Anac”. Lo ha spiegato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in occasione dell’assemblea dell’Alleanza delle Cooperative.

“Sia chiaro che le due cose vanno insieme, perché non stiamo parlando di uno stabile di un quartiere ma della più grande acciaieria d’Europa che ha avuto un impatto sulla salute devastante. Per evitarlo c’è bisogno di una gara fatta bene” ha aggiunto Di Maio.

ore 10.20 – Salvini: “Se i compagni mi danno del razzista, la giornata parte bene”. “Se Gad Lerner, Vauro, Librandi e compagni vari mi danno del “razzista”, la giornata comincia bene!”. Lo ha scritto su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

ore 09.33 – Trenta in Libia per incontrare al-Sarraj. Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta è in Libia, dopo la tappa di ieri in Tunisia, e oggi incontrerà il presidente del Consiglio presidenziale e Primo ministro del Governo di accordo nazionale della Libia, Fayez al-Sarraj. Successivamente il ministro farà tappa a Misurata, dove è allestito un ospedale militare italiano.

ore 08.04 – Salvini vuole introdurre il crocifisso obbligatorio in scuole, uffici pubblici e porti (anche se chiusi). La Lega ha intenzione di rendere obbligatoria l’esposizione del crocifisso in scuole, uffici pubblici, università, carceri, consolati, e persino nei porti, aperti o chiusi ai migranti che siano.

Come riporta l’Espresso, è già stata depositata in parlamento la proposta di legge apposita, a firma della deputata del Carroccio ed ex Pdl Barbara Saltamartini.

“Le ripetute polemiche relative alla presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche, documentate dalla stampa e dai mezzi di comunicazione nazionali, hanno profondamente ferito il significato non solo religioso del Crocifisso, ma anche e soprattutto quale ‘simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa’”, ha detto Saltamartini. Qui l’articolo completo

Lunedì 23 luglio – ore 20.45 – 339 soccorsi a largo delle coste spagnole. La Guardia costiera e la Guardia civil spagnole hanno soccorso nella giornata di oggi 339 migranti che si trovavano a bordo di 23 imbarcazioni a largo delle coste di Albora’n, Granada e nello Stretto di Gibilterra.

Tra loro anche 25 donne, di cui due incinte, tre minori e un neonato.

ore 15.40 – Moavero: “Fino alla modifica della missione Sophia accoglieremo le navi Ue”. “Durante il periodo necessario a raggiungere una revisione delle regole operative della missione militare Sophia, l’Italia garantirà l’approdo nei suoi porti alle persone salvate dalle navi” della missione europea.

Queste le parole del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a margine del colloquio con l’omologo tedesco, Heiko Maas, a Berlino.

Secondo il ministro dell’Estero, Milanesi, la missione Sophia sarà modificata perché “l’Italia non sia l’unico porto di approdo delle navi europee nel giro di qualche settimana”.

ore 14.25 – Di Maio: “Parlamento inutile? Sta a noi dimostrare il contrario”. “Di solito i Casaleggio ci prendono sempre quando parlano di futuro, i cittadini già ci dicono che il parlamento è inutile. Sta a noi, con atti concreti, dimostrare il contrario”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in merito all’intervista di Davide Casaleggio che, sul quotidiano ‘La Verita”, ha dichiarato che in futuro, con l’avanzata della democrazia diretta, il parlamento potrebbe diventare inutile.

ore 11.30 – Salvini: “Pronti a superare i vincoli europei per il bene degli italiani” – Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si è detto pronto a superare i vincoli imposti dall’Unione europea per “il bene degli italiani”.

Il riferimento è al limite del 3 per cento del rapporto deficit/Pil.

“Gli italiani ci hanno votato per stare meglio, per andare in pensione all’età giusta, per pagare meno tasse rispetto alla follia di oggi”, ha detto il ministro.

“Questo faremo, cercando di rispettare i vincoli e regole, come quella del 3 per cento, norme e quant’altro inventato a tavolino. Se dovessimo, per il bene degli italiani, superare qualcuno di questi vincoli per noi non sarà un problema. La manovra d’autunno dovrà essere di crescita, di sviluppo coraggiosa, diversa da quelle degli ultimi anni”.

Interrogato dai giornalisti sull’aumento dei morti nel Mediterraneo nonostante la diminuzione del numero dei migranti in partenza, il ministro ha dichiarato che “è il colpo di coda degli scafisti che vedono che il business sta finendo e utilizzano gommoni già sgonfi e barconi in condizioni disperate”.

“Sono delinquenti assassini e altrettanto chi li aiuta. Contiamo che sia l’ultima estate di tragedie nel Mediterraneo”.

ore 10.05 – Salvini: “La Open Arms provoca”. “La nave ONG Open Arms sta dirigendo verso il canale di Sicilia (possibile destinazione zona SAR libica). Altre provocazioni in vista? Vi tengo informati!”. Lo ha scritto su Twitter il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Qui il diario di bordo dalla nave Proactiva Open Arms per TPI.it del reporter Valerio Nicolosi.

ore 08.40 – Casaleggio: “In futuro forse il Parlamento non servirà”. “Oggi grazie alla Rete e alle tecnologie, esistono strumenti di partecipazione decisamente più democratici ed efficaci in termini di rappresentatività popolare di qualunque modello di governo novecentesco. Il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile”. Lo ha dichiarato al quotidiano La Verità, Davide Casaleggio, presidente dell’Associazione Rousseau, la piattaforma online del Movimento Cinque Stelle. Qui l’articolo completo

“Il Parlamento ci sarebbe e ci sarebbe con il suo primitivo e più alto compito: garantire che il volere dei cittadini venga tradotto in atti concreti e coerenti. Tra qualche lustro è possibile che non sarà più necessario nemmeno in questa forma”.

Per Casaleggio, la democrazia diretta che “è gia una realtà grazie a Rousseau che per il momento è adottato dal M5s ma potrebbe essere adottato in molti altri ambiti”.

“Uno vale uno non significa ‘uno vale l’altro’. Uno vale uno è il fondamento della democrazia partecipativa. I grandi cambiamenti sociali possono avvenire solo coinvolgendo tutti attraverso la partecipazione in prima persona e non per delega”.

“Non servono baroni dell’intellighenzia che ci dicono cosa fare, ma persone competenti nei vari ambiti che ci chiedano verso quali obiettivi vogliamo andare e che propongano un percorso per raggiungerli”, ha sottolineato Casaleggio. “L’incompetenza è spesso la scusa per non far partecipare le persone alle scelte importanti che le riguardano”.

E per quanto concerne ‘le resistenze della burocrazia’, ha replicato: “c’è un cambiamento in atto che è ineluttabile e investirà tutti gli ambiti sociali, istituzioni pubbliche incluse. Innovazioni come la blockchain rivoluzioneranno anche questi settori che necessariamente dovranno modificarsi ed evolversi. Non c’è alternativa”.

ore 08.15 – Salvini: “Taglio delle tasse nella prossima manovra”. Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Corriere della Sera in cui ha ribadito l’intenzione di tagliare le tasse “nella prossima manovra”. “Bruxelles deve rivedere le regole”, ha detto Salvini.

“Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni, avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo di cambiare anche alcuni numeri scelti a tavolino a Bruxelles, che molti paesi Ue ignorano bellamente”. Tra questi “Francia, Spagna, Germania”.

“Noi metteremo al centro la crescita e la pace fiscale, che ti porta soldi e non li porta via, e ti consenta di avviare la flat tax”, ha aggiunto il vicepremier. “E poi la riforma delle pensioni per aprire il mercato ai giovani, che va fatta a prescindere dai numeri di Bruxelles”.

“Conto di avere entro la fine di agosto i risultati dei gruppi di lavoro che abbiamo istituito, compreso ovviamente anche il capitolo sul reddito di cittadinanza. Di sicuro la manovra d’autunno sarà diversa rispetto a quella degli ultimi anni, e daremo le prime e significative risposte sulla riduzione delle tasse”.