Governo ultime notizie | Le ultime sul governo e sulla politica italiana | Diretta (aggiornare la pagina per le ultime news)

Martedì 24 luglio – ore 11.15 – Ilva, Di Maio: “Oggi analizzeremo la proposta di ArcelorMittal”. “Analizzeremo la proposta di ArcelorMittal in giornata. Comunque andiamo avanti con gli accertamenti” sulla regolarità della gara, “dopo le criticità sollevata dall’Anac”. Lo ha spiegato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in occasione dell’assemblea dell’Alleanza delle Cooperative.

“Sia chiaro che le due cose vanno insieme, perché non stiamo parlando di uno stabile di un quartiere ma della più grande acciaieria d’Europa che ha avuto un impatto sulla salute devastante. Per evitarlo c’è bisogno di una gara fatta bene” ha aggiunto Di Maio.

ore 10.20 – Salvini: “Se i compagni mi danno del razzista, la giornata parte bene”. “Se Gad Lerner, Vauro, Librandi e compagni vari mi danno del “razzista”, la giornata comincia bene!”. Lo ha scritto su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

ore 09.33 – Trenta in Libia per incontrare al-Sarraj. Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta è in Libia, dopo la tappa di ieri in Tunisia, e oggi incontrerà il presidente del Consiglio presidenziale e Primo ministro del Governo di accordo nazionale della Libia, Fayez al-Sarraj. Successivamente il ministro farà tappa a Misurata, dove è allestito un ospedale militare italiano.

ore 08.04 – Salvini vuole introdurre il crocifisso obbligatorio in scuole, uffici pubblici e porti (anche se chiusi). La Lega ha intenzione di rendere obbligatoria l’esposizione del crocifisso in scuole, uffici pubblici, università, carceri, consolati, e persino nei porti, aperti o chiusi ai migranti che siano.

Come riporta l’Espresso, è già stata depositata in parlamento la proposta di legge apposita, a firma della deputata del Carroccio ed ex Pdl Barbara Saltamartini.

“Le ripetute polemiche relative alla presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche, documentate dalla stampa e dai mezzi di comunicazione nazionali, hanno profondamente ferito il significato non solo religioso del Crocifisso, ma anche e soprattutto quale ‘simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa’”, ha detto Saltamartini. Qui l’articolo completo

Lunedì 23 luglio – ore 20.45 – 339 soccorsi a largo delle coste spagnole. La Guardia costiera e la Guardia civil spagnole hanno soccorso nella giornata di oggi 339 migranti che si trovavano a bordo di 23 imbarcazioni a largo delle coste di Albora’n, Granada e nello Stretto di Gibilterra.

Tra loro anche 25 donne, di cui due incinte, tre minori e un neonato.

ore 15.40 – Moavero: “Fino alla modifica della missione Sophia accoglieremo le navi Ue”. “Durante il periodo necessario a raggiungere una revisione delle regole operative della missione militare Sophia, l’Italia garantirà l’approdo nei suoi porti alle persone salvate dalle navi” della missione europea.

Queste le parole del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a margine del colloquio con l’omologo tedesco, Heiko Maas, a Berlino.

Secondo il ministro dell’Estero, Milanesi, la missione Sophia sarà modificata perché “l’Italia non sia l’unico porto di approdo delle navi europee nel giro di qualche settimana”.

ore 15.20 – Trenta: “Italia e Tunisia collaborino nella gestione dei flussi migratori”. “L’Italia e la Tunisia condividono la medesima casa, il Mediterraneo, e dobbiamo continuare a lavorare insieme per la stabilità della Regione, specie in riferimento ai flussi migratori verso le nostro coste, che per il governo che rappresento costituiscono una priorità. L’Italia c’è e vuole esserci”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta al presidente tunisino Beji Caid Essebsi durante un incontro al Palazzo Presidenziale.

ore 14.25 – Di Maio: “Parlamento inutile? Sta a noi dimostrare il contrario”. “Di solito i Casaleggio ci prendono sempre quando parlano di futuro, i cittadini già ci dicono che il parlamento è inutile. Sta a noi, con atti concreti, dimostrare il contrario”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in merito all’intervista di Davide Casaleggio che, sul quotidiano ‘La Verita”, ha dichiarato che in futuro, con l’avanzata della democrazia diretta, il parlamento potrebbe diventare inutile.

ore 11.30 – Salvini: “Pronti a superare i vincoli europei per il bene degli italiani” – Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si è detto pronto a superare i vincoli imposti dall’Unione europea per “il bene degli italiani”.

Il riferimento è al limite del 3 per cento del rapporto deficit/Pil.

“Gli italiani ci hanno votato per stare meglio, per andare in pensione all’età giusta, per pagare meno tasse rispetto alla follia di oggi”, ha detto il ministro.

“Questo faremo, cercando di rispettare i vincoli e regole, come quella del 3 per cento, norme e quant’altro inventato a tavolino. Se dovessimo, per il bene degli italiani, superare qualcuno di questi vincoli per noi non sarà un problema. La manovra d’autunno dovrà essere di crescita, di sviluppo coraggiosa, diversa da quelle degli ultimi anni”.

Interrogato dai giornalisti sull’aumento dei morti nel Mediterraneo nonostante la diminuzione del numero dei migranti in partenza, il ministro ha dichiarato che “è il colpo di coda degli scafisti che vedono che il business sta finendo e utilizzano gommoni già sgonfi e barconi in condizioni disperate”.

“Sono delinquenti assassini e altrettanto chi li aiuta. Contiamo che sia l’ultima estate di tragedie nel Mediterraneo”.

ore 10.50 – Di Maio: “Miserabili attacchi dalla sinistra a Marchionne”. “Con Marchionne non siamo andati d’accordo quasi mai, ma è veramente miserabile attaccare una persona che sta male come fa la sinistra che gli ha fatto fare tutto quello che voleva quando era potente”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, incontrando i giornalisti al termine di una riunione con gli ambasciatori dei paesi membri del G20.

ore 10.05 – Salvini: “La Open Arms provoca”. “La nave ONG Open Arms sta dirigendo verso il canale di Sicilia (possibile destinazione zona SAR libica). Altre provocazioni in vista? Vi tengo informati!”. Lo ha scritto su Twitter il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Qui il diario di bordo dalla nave Proactiva Open Arms per TPI.it del reporter Valerio Nicolosi.

ore 08.40 – Casaleggio: “In futuro forse il Parlamento non servirà”. “Oggi grazie alla Rete e alle tecnologie, esistono strumenti di partecipazione decisamente più democratici ed efficaci in termini di rappresentatività popolare di qualunque modello di governo novecentesco. Il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile”. Lo ha dichiarato al quotidiano La Verità, Davide Casaleggio, presidente dell’Associazione Rousseau, la piattaforma online del Movimento Cinque Stelle. Qui l’articolo completo

“Il Parlamento ci sarebbe e ci sarebbe con il suo primitivo e più alto compito: garantire che il volere dei cittadini venga tradotto in atti concreti e coerenti. Tra qualche lustro è possibile che non sarà più necessario nemmeno in questa forma”.

Per Casaleggio, la democrazia diretta che “è gia una realtà grazie a Rousseau che per il momento è adottato dal M5s ma potrebbe essere adottato in molti altri ambiti”.

“Uno vale uno non significa ‘uno vale l’altro’. Uno vale uno è il fondamento della democrazia partecipativa. I grandi cambiamenti sociali possono avvenire solo coinvolgendo tutti attraverso la partecipazione in prima persona e non per delega”.

“Non servono baroni dell’intellighenzia che ci dicono cosa fare, ma persone competenti nei vari ambiti che ci chiedano verso quali obiettivi vogliamo andare e che propongano un percorso per raggiungerli”, ha sottolineato Casaleggio. “L’incompetenza è spesso la scusa per non far partecipare le persone alle scelte importanti che le riguardano”.

E per quanto concerne ‘le resistenze della burocrazia’, ha replicato: “c’è un cambiamento in atto che è ineluttabile e investirà tutti gli ambiti sociali, istituzioni pubbliche incluse. Innovazioni come la blockchain rivoluzioneranno anche questi settori che necessariamente dovranno modificarsi ed evolversi. Non c’è alternativa”.

ore 08.15 – Salvini: “Taglio delle tasse nella prossima manovra”. Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Corriere della Sera in cui ha ribadito l’intenzione di tagliare le tasse “nella prossima manovra”. “Bruxelles deve rivedere le regole”, ha detto Salvini.

“Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni, avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo di cambiare anche alcuni numeri scelti a tavolino a Bruxelles, che molti paesi Ue ignorano bellamente”. Tra questi “Francia, Spagna, Germania”.

“Noi metteremo al centro la crescita e la pace fiscale, che ti porta soldi e non li porta via, e ti consenta di avviare la flat tax”, ha aggiunto il vicepremier. “E poi la riforma delle pensioni per aprire il mercato ai giovani, che va fatta a prescindere dai numeri di Bruxelles”.

“Conto di avere entro la fine di agosto i risultati dei gruppi di lavoro che abbiamo istituito, compreso ovviamente anche il capitolo sul reddito di cittadinanza. Di sicuro la manovra d’autunno sarà diversa rispetto a quella degli ultimi anni, e daremo le prime e significative risposte sulla riduzione delle tasse”.

Domenica 22 luglio – ore 18.02 – L’ambasciatore italiano in Ucraina è stato convocato dopo le parole di Salvini sulla Crimea. L’ambasciatore italiano in Ucraina, Davide La Cecilia, è stato convocato lunedì 23 luglio al ministero degli Esteri di Kiev dopo le parole pronunciate dal ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, in un’intervista al Washington Post, sull’annessione della Crimea alla Russia (qui l’aggiornamento completo).

ore 14.30 – Decreto dignità, Di Maio attacca il Pd, contrario all’aumento degli indennizzi ai lavoratori licenziati. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha pubblicato un post su Facebook in cui critica la decisione del Pd di presentare un emendamento per sopprimere l’articolo del decreto dignità che aumenta i risarcimenti per i lavoratori che vengono licenziati ingiustamente.

“Come si può essere contrari a una norma che dà un giusto indennizzo ai lavoratori che subiscono degli abusi?”, scrive il ministro. “Il loro emendamento non servirà a nulla perché finalmente ormai sono minoranza, ma il segretario del Pd potrebbe spiegare a tutti perché un partito di “sinistra” si schiera contro il riconoscimento di maggiori diritti a chi lavora? Per me è incomprensibile”.

Non si è fatta attendere la risposta del segretario del Pd, Maurizio Martina, su Twitter: “Caro Luigi Di Maio i tuoi giochi sulle indennità di licenziamento sono propaganda. Il Pd difende senza pasticci le tutele crescenti, che anche voi non abolite. Vuoi confrontarti? Ecco la nostra proposta che alza indennità ai lavoratori anche in caso di conciliazione. Lo sostieni?”.