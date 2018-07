Governo ultime notizie | Le ultime sul governo e sulla politica italiana | Diretta (aggiornare la pagina per le ultime news)

Giovedì 19 luglio ore 13.13 – Maurizio Martina: “propaganda governo produce più morti”. Il segretario del Pd Maurizio Martina, in visita allo Zen, a Palermo, ha detto ai giornalisti: “Noi abbandoniamo nel Mediterraneo esperienze come quelle delle organizzazioni non governative che salvano vite umane in ragione di una propaganda che non produce più sicurezza ma più morti”.

“Il dato di fatto di queste settimane è che il Paese è più isolato, che nel Mediterraneo ci sono purtroppo più morti, nonostante gli sbarchi siano diminuiti. Noi ci prendiamo la nostra quota di responsabilità, e siamo pronti anche a discutere di altri nodi, ancora più complicati”.

ore 09.00 – Travaglio intervista Conte, il premier: “Salvini umano, sul CV non ho mentito”

Sul Fatto Quotidiano, il direttore Marco Travaglio ha realizzato una lunga intervista al premier Giuseppe Conte. Moltissimi i temi trattati: immigrazione, legittima difesa, rapporto con Salvini e Di Maio, e anche il CV “gonfiato”. A questo link il pezzo completo di TPI sull’intervista.

Mercoledì 18 luglio ore 19.00: “Ho parlato con il presidente egiziano Al Sisi. Mi ha assicurato che sul caso di Giulio Regeni sarà fatta giustizia”.

A dirlo è il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa alla Camera. Salvini ha sottolineato che dal presidente egiziano “è stata promessa chiarezza e risposte certe, in breve tempo”, come sottolinea l’Agi.



ore 18.45 – Legittima difesa: il governo si divide sulla proposta della Lega. Bonafede (M5s): “No liberalizzazione armi” –

Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede è intervenuto durante il question time alla Camera in merito alla riforma della legittima difesa, uno dei cavalli di battaglia della Lega.

“In nessun modo la realizzazione dell’obiettivo riformatore, per come concepito dalla maggioranza, potrà portare alla liberalizzazione delle armi in Italia”, ha detto Bonafede del Movimento Cinque Stelle. Qui il pezzo completo.

– ore 15.00 – Salvini incontra al-Sisi: “Fare piena luce su omicidio Regeni”- Il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini ha incontrato a Il Cairo, in Egitto, il presidente Abd al-Fatt al-Sisi e il ministro dell’Interno egiziano.

L’incontro è stato l’occasione per rinnovare la richiesta di fare piena luce sull’omicidio dello studente italiano Giulio Regeni, secondo quanto riferito in una nota del Viminale.

Nel documento si parla di “lungo e cordiale” colloquio che “ha riguardato il rafforzamento delle iniziative in tema di sicurezza, contrasto all’immigrazione clandestina e al terrorismo”.

ore 10.10 – Alberto Barachini (FI) eletto presidente della Commissione di Vigilanza Rai – Alberto Barachini, senatore di Forza Italia, è stato eletto presidente della Commissione di Vigilanza Rai. Baracchini è stato eletto alla terza votazione (il quorum richiesto a quel punto era della maggioranza assoluta, pari a 21 voti).

Nei giorni scorsi era circolato il nome di Maurizio Gasparri come possibile presidente della Commissione, ma si trattava di un nome non non gradito in particolare al Movimento Cinque Stelle. Anche per questa ragione, Forza Italia ha scelto di puntare su Barachini, che come giornalista ha lavorato molti anni a Mediaset.

ore 09.30 – Open Arms fa rotta verso le coste spagnole – La nave della Ong Open Arms ha scelto di fare rotta verso le coste spagnole, dopo aver chiesto alla Guardia Costiera iberica di assumere il coordinamento dell’operazione SAR che ieri mattina ha portato al recupero dei corpi senza vita di una donna e di un bambino di pochi anni e al salvataggio di una superstite del naufragio di lunedì sera.

Lo comunica la Ong, spiegando che “la richiesta nasce dalla considerazione che l’ipotesi di approdare in un porto italiano presenta comunque molteplici fattori critici. Il primo ècostituito dalle dichiarazioni del Ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, che ha definito ‘bugie e insulti’ la documentazione da noi offerta attraverso la pubblicazione delle tragiche immagini dell’area di mare dove è avvenuta l’operazione condotta dalla Guardia Costiera libica”.

“Risulta incomprensibile, poi, perché la disponibilità iniziale ad accogliere la donna in stato di grave ipotermia non sia stata accompagnata dalla stessa disponibilità per i due cadaveri ritrovati. Ancora – insiste Open Arms – il reiterato annuncio di una sorta di contro inchiesta o contro versione rispetto alla probabile dinamica dei fatti accaduti lunedì sera, inducono preoccupazione rispetto alla tutela della donna sopravvissuta e della sua piena libertà di rendere testimonianza in condizioni di tranquillità e di sicurezza”.

“Tutto ciò mentre la Commissione Europea, l’ONU, la Corte Europea dei Diritti Umani e l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri, ribadiscono che la Libia non è in alcun modo un paese sicuro. Per tutte queste ragioni – conclude la nota – abbiamo deciso di indirizzare le nostre navi verso le coste spagnole”.

ore 08.30 – Nuova nave con 40 migranti al largo della Libia – La nave Sarost 5, cargo di rifornimento della società del gas Miskar, è ferma al largo delle coste della Tunisia perché, secondo quanto riferito da InfoMigrants Tunisia, sia Malta che l’Italia avrebbero rifiutato di concedere l’approdo.

“A bordo ci sono un uomo ferito e una donna incinta, cibo e acqua stanno finendo”

Martedì 17 luglio – ore 11.40 – Salvini: “L’Europa da opportunità è diventata un problema” – “L’Europa, che poteva essere un’opportunità, in questo momento su tanti fronti è un problema”, ha dichiarato il ministro degli Interni e vicepremier, Matteo Salvini.

Il commento del ministro era rivolto a temi specifici come “immigrazione, banche, politiche agricole, sanzioni contro la Russia”.

“A Bruxelles hanno capito che finalmente in Italia c’è un governo disposto a tutto pur di difendere l’interesse nazionale e quindi se ci saranno sì da dire e li diremo, se saranno per il bene del Paese, e se ci saranno da dire dei no, siamo pronti a farlo”, ha commentato Salvini.

ore 11.30 – Fondi Lega, chiesto un anno e 10 mesi per Bossi – Un anno e 10 mesi per Umberto Bossi (più mille euro di multa), 2 anni per i revisori Diego Sanavio e Antonio Turci (più 800 euro di multa) e un anno e 3 mesi per Stefano Aldovisi (più 500 euro di multa).

Sono queste le richieste del sostituto procuratore generale Enrico Zucca nella requisitoria per il processo d’appello a carico dell’ex segretario della Lega Nord, dell’ex tesoriere Belsito e di tre ex revisori contabili del partito.

Per quanto riguarda la posizione di Francesco Belsito, il pg Zucca si è riservato di concludere in attesa della scadenza dei terminidi presentazione della querela per la Lega di Matteo Salvini, come richiesto dalla nuova formulazione del reato di appropriazione indebita. I termini scadranno intorno ai primi di settembre.

ore 10.40 – Fondi Lega, il pg Zucca: “Il caos dei conti è stato deliberatamente organizzato” – “Qui era il caos totale, ma non un caos primordiale, creativo, bensì un caos deliberatamente organizzato per poter consentire ciò che poi è successo”, ha affermato il sostituto procuratore generale, Enrico Zucca, in riferimento alla gestione dei conti della Lega Nord.

Il pg ha sottolineato la “completa violazione della legge” seguendo il principio che “ciò che non è vietato è permesso”.

“Quello che spaventava i protagonisti diretti della vicenda era nulla perché potevano fare quello che volevano”, ha dichiarato il pm.

ore 10.15 – Salvini: “Due navi di Ong nel Mediterraneo, si scordino i porti italiani” – “Due navi di Ong spagnole sono tornate nel Mediterraneo in attesa del loro carico di esseri umani. Risparmino tempo e denaro, i porti italiani li vedranno in cartolina”. Lo scrive il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su Twitter.

ore 09.40 – Di Maio: “Inseriremo incentivi per i contratti a tempo indeterminato” – Nel corso della trasmissione Bersaglio mobile, andata in onda nella serata di lunedì 16 luglio su La7, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio si è confrontato con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sul decreto dignità.

Di Maio ha difeso il provvedimento, innanzitutto per quel che riguarda le misure sul gioco d’azzardo. Il capo politico del Movimento Cinque Stelle ha poi risposto alle critiche di Boccia, secondo il quale è necessario, per i contratti a tempo determinato, “togliere la causale fino ai 24 mesi. Il punto non è diritti sì o diritti no. Ma il fatto che l’incertezza riguarda tutta l’economia. E l’imprenditore non ha certezza sul futuro”.

“Non penso di creare occupazione con un decreto, il decreto punta a ripristinare diritti”, ha risposto Di Maio, che ha aggiunto: “Inseriremo anche degli incentivi per stabilizzare ulteriormente il contratto a tempo indeterminato”.

Sul tema dell’Ilva, Di Maio ha dichiarato: “Al ministero dello Sviluppo Economico quando sono arrivato c’era già un contratto firmato che prevedeva l’affitto dei rami d’azienda di Ilva ad Arcelor Mittal. Dallo studio delle 23mila pagine del dossier e dopo gli incontri con tutti gli attori in gioco abbiamo detto che noi abbiamo due interessi, ovvero garantire ai residenti a Taranto di tornare a respirare e mantenere i livelli occupazionali”.

“Noi speriamo che da Arcelor Mittal arrivino delle controproposte migliorative. Io sono un garante e non voglio mettere la faccia dello Stato in una trattativa che tra qualche mese potrebbe finire in un nulla di fatto e dunque devo valutare al meglio la situazione, non posso permettere che tra qualche mese gli operai tornino da me per dirmi che l’azienda che si era impegnata a fare una serie di cose non ha in realtà rispettato i termini degli accordi”.

Lunedì 16 luglio – ore 15.00 – Salvini: “Sulla Libia o si cambia o ci muoviamo da soli” – “L’Unione Europea vuole continuare ad agevolare lo sporco lavoro degli scafisti? Non lo farà in mio nome, o si cambia o saremo costretti a muoverci da soli”, ha scritto il ministro dell’Interno Matteo Salvini sul suo profilo Facebook, in risposta alle dichiarazioni della Commissione europea.

ore 13.05 – Commissione Ue: “Non consideriamo la Libia un paese sicuro” – L’Unione Europea ha risposto al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha chiesto all’Europa di riconoscere la Libia un porto sicuro.

“Nessuna operazione europea e nessuna imbarcazione europea” riporta i migranti salvati in mare in Libia, perché “non consideriamo che sia un paese sicuro”.

Queste le parole del portavoce della Commissione, Natasha Bertaud, che ha risposto ai giornalisti che chiedevano un commento sulle ultime dichiarazioni del ministro Salvini.

ore 12.50 – Migranti, anche l’Irlanda accoglierà 20 migranti – Secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi, dopo Francia, Malta, Germania, Spagna e Portogallo, anche l’Irlanda ha accettato le richieste del governo italiano e ha fatto sapere che accoglierò 20 dei 450 migranti sbarcati questa notte nel porto di Pozzallo.

ore 11.59 – Salvini: “Europa riconosca Libia porto sicuro”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini questa mattina ha incontrato a Mosca i rappresentanti del Consiglio per la Sicurezza nazionale della Russia, Yuri Averyanov e Aleksandr Venediktov (qui i dettagli).

Salvini ha parlato di un “incontro molto cordiale e positivo” in un suo post su Facebook, citando gli argomenti al centro del tavolo: “Impegno comune di Italia e Russia per la stabilità dei Paesi del Nordafrica, per la lotta al traffico di esseri umani e all’immigrazione clandestina, per il contrasto al terrorismo islamico, al traffico di droga e di armi, per la prevenzione del fenomeno dei foreign fighter, per la cybersicurezza e la difesa dagli attacchi informatici.

Sempre stamattina, Salvini ha tenuto una conferenza stampa con i giornalisti dell’agenzia russa Tass. “Avrei scelto un altro risultato per la finale, ma non dipende dagli organizzatori, l’importante è che ci siamo divertiti. Complimenti alla Russia per l’organizzazione di uno dei mondiali più belli sicuri e sorprendenti degli ultimi anni”, ha detto il ministro.

“L’Italia è il Paese europeo che ci ha perso di più” dalle sanzioni alla Russia, che ci costano, in media, “7 milioni di euro al giorno”, ha detto Salvini a Mosca. “Ci sono Paesi europei che ci hanno guadagnato come anche Paesi oltreoceano e altri Paesi promotori della furia sanzionatoria, che hanno incrementato il loro export”, ha denunciato in conferenza stampa.

Salvini ha affrontato anche la questione migranti: “Dobbiamo cambiare la normativa e rendere i porti libici porti sicuri, c’è questa ipocrisia di fondo in Europa, in base alla quale si danno soldi ai libici, si forniscono le moto vedette e si addestra la Guardia costiera, ma poi si ritiene la Libia un porto non sicuro”, ha denunciato il ministro dell’Interno da Mosca, ammonendo che “questo bipolarismo europeo che va superato”.

“Ci sono due barche di Ong, che stanno rientrando in acque libiche, in attesa di esseri umani ed è evidente la complicità con il business dello scafismo. Queste navi non attraccheranno in Italia”, ha dichiarato il ministro dopo i colloqui con l’omologo russo.

Salvini oggi è al centro di una polemica che riguarda un suo presunto accordo con la lobby delle armi.

Il ministro dell’Interno ha firmato a febbraio scorso un documento che lo impegna a consultare il Comitato Direttiva 477 ogni volta che arrivano in discussione in Parlamento provvedimenti sulle armi.

ore 09.24 – Concluso lo sbarco a Pozzallo. Nella notte è stato completato lo sbarco a Pozzallo, in Sicilia, degli ultimi 378 migranti rimasti a bordo delle due navi di Frontex e della Guardia Costiera, i pattugliatori Protector e Monte Sperone (qui i dettagli).

Il via libera del ministero dell’Interno era arrivato nella tarda serata di domenica, dopo l’impegno di Malta, Francia, Germania, Spagna e Portogallo ad accoglierne 50 ciascuno. A loro potrebbe presto aggiungersi anche il Belgio.

“Oggi per la prima possiamo dire che sono sbarcati in Europa”, hanno riferito nella notte fonti di Palazzo Chigi, assicurando che i migranti “riceveranno tutta l’assistenza necessaria in attesa che avvenga la ripartizione con gli altri paesi europei”.

“Abbiamo risvegliato l’Europa”, ha commentato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero, ed “è molto positivo che alcuni paesi abbiando aderito” alla richiesta italiana per una redistribuzione.

Domenica erano già stati sbarcati 43 donne, 14 minori più alcuni uomini per evitare di dividere le famiglie. Intorno alle 2 di notte, poi, è iniziato lo sbarco di 195 uomini dalla Nave Monte Sperone e di altri 183 dalla nave militare britannica Protector.

Tutti i migranti “hanno toccato terra in cerca di un futuro migliore”, ha commentato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, sottolineando che “con questo sbarco la consolidata capacità organizzativa” di Pozzallo “è stata messa a dura prova” (qui l’intervista di TPI.it al sindaco di Pozzallo).

Il sindaco ha definito “una vittoria dell’Italia tutta e dell’Europa la decisione di fare sbarcare questi migranti” ma ha rinnovato la richiesta di un incontro urgente con il ministro Salvini per “evitare possibili errori che potrebbero compromettere un lavoro certosino che viene effettuato da anni avendo cura nei minimi dettagli”.

Due le costanti di questo sbarco durato due giorni a #Pozzallo: 1. Il sorriso che accoglie, sia del nostro team che di tutti gli altri operatori impegnati in turni diurni e notturni; 2. I corpi esili, i volti emaciati. Frutto di una sofferenza prolungata e ingiusta. pic.twitter.com/znr1cCiENI — UNHCR Italia (@UNHCRItalia) 16 luglio 2018

ore 00:03 – Migranti, il governo autorizza lo sbarco dei 450 migranti a Pozzallo. Il Ministero dell’Interno ha dato il via libera allo sbarco a Pozzallo dei migranti a bordo delle due navi militari sulle quali erano stati trasbordati, ferme da ieri in rada davanti al porto. I migranti saranno tutti sbarcati a Pozzallo e poi verranno ridistribuiti nei paesi che hanno dato la propria disponibilità ad accoglierli, tra cui Francia, Malta, Spagna, Portogallo e Germania. Matteo Salvini ha detto: “È una vittoria politica”.