Ville di Roma a Porte Aperte 2018

Dall’1 al 31 maggio sarà possibile ammirare alcune delle più belle ville di Roma che saranno aperte al pubblico in via straordinaria.

L’evento Ville di Roma a Porte Aperte, giunto alla settima edizione, prevede l’apertura straordinaria con visite guidate delle ville romane, molte delle quali private e chiuse al pubblico nel resto dell’anno.

Tra le ville che si potranno visitare vi sono anche alcuni antichi siti d’età romana e numerosi itinerari alla scoperta di giardini e ville che si trovano anche fuori dal territorio cittadino.

Un patrimonio storico, artistico e architettonico spesso sconosciuto al grande pubblico, ma di grandissimo valore.

Gli antichi horti romani, le celebri ville del Rinascimento romano o le grandi ville barocche per arrivare fino all’epoca dei villini di fine Ottocento e le realizzazioni Liberty del Novecento, saranno oggetto delle visite guidate organizzate seguendo il più possibile un ordine cronologico.

Grazie alle visite è possibile fare una sorta di viaggio nel tempo, storico-artistico, attraverso le varie epoche di Roma: Età Classica, Giardino medievale, Rinascimento, Barocco, Rococò, Neoclassico, Eclettismo e Liberty.

In tutto vi sono 65 visite guidate, con 35 aperture straordinarie, 13 itinerari urbani, 6 siti archeologici, 4 visite botaniche e 9 terrazze panoramiche.

A questo link è possibile consultare i dettagli di ciascuna visita guidata

Ville di Roma a Porte Aperte: gli appuntamenti in programma

Venerdì 11 maggio

ore 10.15 Villa Alibert a Trastevere e i giardini Salviati

Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata e offerta d’ingresso Euro 12.00. App.to in via delle Mantellate, 11/a ore 17.15

Villini Liberty di Prati di Castello

Prenotazione obbligatoria. Quota visita e sistemi audio Euro 11.00. App.to p.zza della Libertà, angolo Via V. Orsini

Sabato 12 maggio

ore 10.45 Villa Barberini al Gianicolo

Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Massimo 35 persone. Quota visita guidata Euro 13.00. App.to in Borgo Santo Spirito, angolo via dei Penitenzieri

ore 16.15 Tre gioielli di Villa Borghese: l’Aranciera, la casina di Raffaello e la Fortezzuola

Prenotazione obbligatoria. Quota visita e sistemi audio Euro 11.00. App.to v.le Fiorello la Guardia al museo Carlo Bilotti

Domenica 13 maggio

ore 10.45 Villa Papale alla Magliana

Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata e contributo d’ingresso Euro 12.00. App.to in Via L. E. Morselli (via Luigi Dasti), 11, al gabbiotto

ore 17.00 I Villini del Quartiere delle Vittorie

Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata e sistemi audio Euro 11.00. App.to in piazza delle Cinque Giornate angolo Lungotevere delle Armi

Lunedì 14 maggio

ore 11.15 I Giardini Corsini alla Lungara e l’Orto Botanico

Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata Euro 10.00 (quota valida con minimo 20 partecipanti). App.to in Largo Cristina di Svezia 24, all’ingresso

ore 16.30 La città giardino Aniene – Monte Sacro

Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata e sistemi audio Euro 11.00. App.to in piazza Sempione, alla chiesa

Martedì 15 maggio

ore 9.45 Villa Malta delle Rose al Pincio (apertura straordinaria)

Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata e contributo d’ingresso Euro 13.00. Massimo 35 persone. App.to in via di Porta Pinciana, 1

ore 15.45 I Giardini segreti di Trastevere (apertura straordinaria)

Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata, contributo d’ingresso e sistemi audio Euro 13.00. App.to via S. Francesco di Sales, 18

Mercoledì 16 maggio

ore 10.15 Villa Chigi a Vescovio (apertura straordinaria)

Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Massimo 25 persone. Quota visita guidata e spese apertura Euro 15.00. App.to in via di Villa Chigi, 24

ore 15.40 I Giardini Segreti di Donna Olimpia a Trastevere (apertura straordinaria)

Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Massimo 30 persone. Quota visita guidata e spese apertura Euro 16.00. App.to in piazza di Santa Cecilia

Giovedì 17 maggio

ore 10.15 La Villa di Capo di Bove e la Villa di Massenzio

Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to via Appia Antica 222 (350 mt da Cecilia Metella)

ore 16.15 Il Casino Massimo-Lancellotti

Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to in Via M. Boiardo, 16

Venerdì 18 maggio

ore 10.15 La Villa del Duca di Warwick sull’Appia Antica (apertura straordinaria)

Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to in via Appia Antica, angolo via di Tor Carbone.

ore 16.00 I Villini del Castro Pretorio

Prenotazione obbligatoria. Quota visita e sistemi audio Euro 11.00. App.to p.zza Indipendenza, al Corriere dello Sport

Sabato 19 maggio

ore 10.45 I Giardini Colonna sul Quirinale

Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato. Quota visita guidata, spese di apertura e biglietti d’ingresso Euro 29.50. N.B. La visita non sarà confermata in caso di pioggia. App.to in P.zza SS. Apostoli, 66

ore 15.45 Villa Poniatowski

Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata Euro 10.00 (biglietto d’ingresso escluso). App.to p.le di Villa Giulia 9

Domenica 20 maggio

ore 9.45 Villa Blanc

Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato. Quota visita guidata Euro 14.00. App.to in Via Nomentana 216

ore 11.45 Villa Alberoni (apertura straordinaria)

Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to Viale Pola, 12

ore 17.00 I Villini sconosciuti del Lungotevere

Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata e sistemi audio Euro 11.00. App.to in piazza delle Cinque Scole alla fontana

Lunedì 21 maggio

ore 10.30 Giardini e Cortili segreti (apertura straordinaria)

Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita Euro 10.00. App.to p.zza dell’Orologio.

ore 15.40 Villa Caetani delle Tre Madonne (apertura straordinaria)

Prenotazione obbligatoria con conferimento dei dati d’identità alla prenotazione. Visita con apertura straordinaria. Visita guidata gratuita. Prenotazioni aperte e riservate agli iscritti di Turismo Culturale Italiano fino al 10/05/2018; aperte a tutti oltre tale data e fino a esaurimento disponibilità. Visita riservata a massimo 25 partecipanti. App.to in piazzale Don Giovanni Minzoni, ai giardinetti

Martedì 22 maggio

ore 10.15 Villino Crespi (apertura straordinaria)

Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to in via Aurelia Antica 164, alla villa

Mercoledì 23 maggio

ore 10.15 Casino Nobile e giardini di Villa Mazzanti (apertura straordinaria)

Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita Euro 10.00. App.to via Gomenizza, 81

ore 10.15 I Giardini Segreti di Villa Borghese (apertura straordinaria)

Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata e contributo d’ingresso Euro 12.00. App.to via Pinciana angolo viale dell’Uccelliera

ore 16.15 Villa Massimo (apertura straordinaria)

Prenotazione obbligatoria entro 20/05. Visita gratuita con apertura straordinaria. App.to L.go di Villa Massimo 1-2

Giovedì 24 maggio

ore 10.30 I Giardini dei Piceni a Roma (apertura straordinaria)

Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata e sistemi audio Euro 10.00. App.to via di Parione angolo via della Fossa

ore 17.00 I Villini di Monteverde Vecchio

Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata e sistemi audio Euro 11.00. App.to Via A. Poerio, angolo via Ugo Bassi

Venerdì 25 maggio

ore 9.15 (I turno) e 11.45 (II turno) La Villa dei Cavalieri di Malta all’Aventino (apertura straordinaria)

Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato. Visita con apertura straordinaria. Massimo 30 partecipanti per turno. Quota visita guidata e spese di apertura straordinaria Euro 18.00. App.to in p.zza dei Cavalieri di Malta.

Ore 10.40 Il Casino dell’Aurora Boncompagni Ludovisi (apertura straordinaria)

Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato entro e non oltre il 19/05. Visita riservata a 30 persone. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata e spese apertura Euro 34.00. App.to Via Lombardia 44

Sabato 26 maggio

ore 10.45 I Giardini Colonna sul Quirinale (visita in forma privata)

Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato. Quota visita guidata, spese di apertura e biglietti d’ingresso Euro 29.50. N.B. La visita non sarà confermata in caso di pioggia. App.to in P.zza SS. Apostoli, 66

ore 15.15 Il Casino de Rossi a Trastevere (apertura straordinaria)

Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata e contributo d’ingresso Euro 16.00. Appuntamento in via San Francesco di Sales 23, all’ingresso

Domenica 27 maggio

ore 9.00 Escursione in pullman. I Giardini Pontini: Ninfa e la Landriana

Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato alla prenotazione entro il 22/05. Quota Euro 58.50 (viaggio in pullman A/R privato e visita guidata). Biglietti d’ingresso esclusi. App.to in p.le Ostiense, mura aureliane

ore 10.00 Casino Nobile di Villa Torlonia

Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata Euro 10.00 (biglietto escluso. Biglietto d’ingresso per il solo Casino Nobile Euro 7.50 per residenti Roma capitale Euro 6.50 mediante esibizione di valido documento che attesti la residenza). App.to in via Nomentana, 70, all’ingresso della villa

ore 16.00 I villini Eclettici e Liberty dei quartieri Nomentano e di Castro Pretorio

Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata e sistemi audio Euro 11.00. App.to in piazza della Croce Rossa

Lunedì 28 maggio

ore 10.15 Villa del Vascello del Gianicolo

Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata Euro 12.00. App.to via San Pancrazio, 8.

ore 15.30 Villa Spada (apertura straordinaria)

Prenotazione obbligatoria con conferimento dei dati d’identità alla prenotazione. Visita con apertura straordinaria. Visita guidata gratuita. Prenotazioni aperte e riservate agli iscritti di Turismo Culturale Italiano fino al 18/05/2018; aperte a tutti oltre tale data e fino a esaurimento disponibilità. Visita riservata a massimo 25 partecipanti. App.to in Via Giacomo Medici, 1

ore 17.30 Villini Eclettici e Liberty dei Quartieri Trieste e Nomentano

Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata e sistemi audio Euro 11.00. App.to in c.so Trieste, angolo via Clitunno

Martedì 29 maggio

ore 10.45 Villino Ximenes (apertura straordinaria)

Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata e contributo d’ingresso Euro 12.00. App.to in Via Celso, 1 (p.zza Galeno)

ore 15.45 Villa Aurelia Farnese (apertura straordinaria)

Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato entro il 18/04. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata e spese d’apertura straordinaria Euro 25.00. App.to in p.le di Porta San Pancrazio, alla porta

Mercoledì 30 maggio

ore 10.45 La Casina delle Civette

Quota visita guidata Euro 10.00 (biglietto escluso. Biglietto d’ingresso per il solo Casino Nobile Euro 6.00 per residenti Roma capitale Euro 5.00 (mediante esibizione di valido documento che attesti la residenza). App.to in via Nomentana, 70, all’ingresso della villa

ore 17.30 Il Villino delle Fate e i villini del Quartiere Coppedè

Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata e sistemi audio Euro 11.00. App.to in piazza Mincio alla fontana

Giovedì 31 maggio

ore 7.00 Viaggio del Ponte del 2 Giugno. Le Ville, i giardini e le residenze del Lago di Como

Prenotazione obbligatoria con pagamento al momento della prenotazione. Quota a partire da Euro 975.00 p.p. Viaggio in treno Roma/Milano, tre navigazioni, visite guidate, pernottamento in hotel 4*. Maggiori informazioni al sito www.turismoculturale.org. App.to alla stazione FS di Roma Termini

ore 10.45 La Villa di Livia a Primaporta

Una delle ville più importanti di Roma. La storia della Villa di Livia è avvolta da una curiosa leggenda, ricordata nelle fonti letterarie di Plinio, Svetonio e Cassio. Dal 1863 si intrapresero i primi scavi che portarono alla scoperta della statua di Augusto. Nel 1973 la collina fu espropriata e nel 1982 si è ripresa l’esplorazione ed il restauro. Sono ancora in situ le ampie murature del complesso, tratti di pavimentazioni decorate a mosaici e lacerti di affreschi originali.

Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata Euro 10.00. Biglietto gratuito. App.to in via della Villa di Livia

Sabato 2 giugno

ore 17.00 Passeggiata Villini Rione Sallustiano e Villino Boncompagni Ludovisi

Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata e sistemi audio Euro 11.00. App.to in Piazza Sallustio, 21

Domenica 3 giugno

ore 9.00 Visita Itinerante Fotografica

Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato entro il 28/05. Quota Euro 28.00. App.to alla Galleria Borghese.

ore 10.30 Villino Andersen

Prenotazione obbligatoria. Contattare la segreteria per informazioni sul viaggio

Giovedì 28 / Venerdì 29 giugno

ore 10.30 Viaggio. Ville e Giardini privati di Fiesole e Firenze

Prenotazione obbligatoria. Contattare la segreteria per informazioni sul viaggio