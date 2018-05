Consultazioni governo 2018 Quirinale Diretta | Tutti gli ultimi aggiornamenti

Mercoledì 2 maggio – ore 19.12. Pd, domani la resa dei conti in direzione. Qui tutto quello che c’è da sapere sulla direzione nazionale del Pd del 3 maggio. Qui invece la questione del sito Senzadime.it, che classifica i componenti della direzione dem favorevoli e contrari rispetto all’alleanza con M5S.

ore 18.10. Meloni: “Basta un pomeriggio per inserire premio di maggioranza nella legge elettorale”.

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha scritto un post sull’eventualità di tornare al voto: “Visto che parlate di tornare al voto o addirittura di un altro governo possibile che si occupi di legge elettorale, rinnovo la proposta di Fratelli d’Italia: intanto possiamo utilizzare questi giorni di parlamento bloccato per inserire il premio di maggioranza nella legge elettorale? Per farlo non serve dare vita ad alcun governo: basta acconsentire a che le commissioni speciali, già istituite, possano trattare anche questo argomento. La proposta di legge è già stata depositata da FdI. Ci vuole un pomeriggio per sistemare questa legge elettorale ridicola.

Salvini e Di Maio, ci state?”

ore 17.30 – Nuove elezioni a giugno? A circa due mesi dalle elezioni politiche, l’ipotesi di ritorno al voto anticipato si fa sempre più concreta. Si terranno dunque nuove elezioni politiche a giugno 2018? Difficile. Ecco 3 possibili date per il ritorno alle urne. Qui l’articolo completo.

ore 15.30 – Di Maio: “Salvini non vuole il voto per i guai finanziari della Lega” – Altro durissimo attacco di Luigi Di Maio a Matteo Salvini. Dopo che, in mattinata, il capo politico del M5s aveva detto che il leader della Lega “si è piegato a Berlusconi per le poltrone”, nel primo pomeriggio è arrivata un’ulteriore bordata dal Blog delle Stelle.

“Non resta che tornare subito al voto – scrive Di Maio nel suo post – Noi non abbiamo alcun problema nel farlo perché ci sostengono i cittadini con le piccole donazioni. Altri invece si oppongono perché tra prestiti e fideiussioni, magari hanno qualche problemino con i soldi. Ma l’Italia non può rimanere bloccata per i guai finanziari di un partito. Al voto!”

Immediata la replica di Salvini: “Non rispondo a insulti e sciocchezze su soldi e poltrone, per noi lealtà e coerenza valgono più dei ministeri”, ha detto il leader della Lega.

ore 12.45 – Di Maio: “Salvini si è piegato a Berlusconi per le poltrone” – Duro botta e riposta tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Durante una visita a Euflora in Liguria, il leader della Lega ha detto no a un governo di tutti i partiti: “Sono disponibile a mettere insieme un esecutivo, ma quelli di tutti giusto per fare poco o niente non mi piacciono”.

Sulla legge elettorale, Salvini ha dichiarato: “Non siamo disponibili a inventarci una nuova legge elettorale. Chiunque dica che bisogna ricominciare da capo vuol dire che vuole perdere due anni. Bisogna aggiungere una riga per far governare chi ha preso un voto in più, con un premio di maggioranza per la coalizione o per la lista”.

Salvini, in mattinata, aveva aperto a un governo col Movimento Cinque Stelle.

A stretto giro è arrivata però la replica, assai piccata, di Luigi Di Maio, che sembra mettere la parola fine su qualunque ipotesi di esecutivo Lega-M5s. Riprendendo un tweet del 2012 dello stesso Salvini, in cui il leader della Lega escludeva categoricamente di potersi alleare con Berlusconi, Di Maio ha commentato: “Non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto!”

Non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto! pic.twitter.com/K5UVGD9JUV — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 2 maggio 2018



0re 10.00 – Fedriga: “Riaprire trattative con M5s o tornare a votare” – Il neopresidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga è intervenuto questa mattina ai microfoni della trasmissione Circo Massimo su Radio Capital. Fedriga ha confermato la linea già espressa da Matteo Salvini ieri sera alla festa della Lega nel bergamasco, ovvero quella di una riapertura delle trattative con il M5s o, in alternativa, un ritorno al voto.

“Aspettiamo la decisione del presidente Mattarella, siamo fiduciosi, confidando nella sua saggezza – ha detto Fedriga – Poi speriamo si passi al ‘forno delle responsabilità’. Ipotizzo un riavvio della trattativa di tutto il centrodestra con il Movimento 5 Stelle senza veti. Il Pd ha portato avanti politiche opposte alle nostre, non vedo compatibilità. Altrimenti l’unica strada è il voto dopo aver cambiato la legge elettorale”.

ore 07.30 – Salvini: “Governo con i 5 Stelle o voto subito”. “Si ragiona con i 5 Stelle o altrimenti c’è il voto”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Grumello del Monte, nel bergamasco, a margine della festa del partito.”Siccome prima delle elezioni ho detto ‘mandiamo a casa la sinistra e il Pd’, mai andrò al governo con la sinistra e il Pd”, ha spiegato Salvini. A chi gli ha chiesto se c’è stato un scambio di sms con l’ex segretario dem Matteo Renzi, il leader del centrodestra ha risposto: “Mi scrivo con tutti: con Renzi, con Di Maio…”.

Salvini ha poi chiuso all’ipotesi del governo istituzionale: “Il governo istituzionale è stare tutti insieme per non fare nulla. Proverò a cercare in Parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani”, ha spiegato. “Ci proverò fino all’ultimo, ma partendo dal centrodestra che è la prima coalizione e ha vinto in Molise e Friuli”. Alla domanda se chiederà un preincarico, il segretario della Lega ha risposto: “Perché no?”.

Lunedì 30 aprile – ore 15. 00 – Renzi ieri sera bacchetta Martina e chiude al dialogo con il M5s. Martina furioso risponde. Intanto, Di Maio contro tutti. Salvini alle Tremiti pianta sulla spiaggia un due di picche.

“In queste ore stiamo vivendo una situazione politica generale di estrema delicatezza. Per il rispetto che ho della comunità del Partito Democratico porterò il mio punto di vista alla Direzione nazionale di giovedì, che evidentemente ha già un altro ordine del giorno rispetto alle ragioni della sua convocazione. servirà una discussione franca e senza equivoci perché è impossibile guidare un partito in queste condizioni e per quanto mi riguarda la collegialità è sempre un valore, non un problema. Ritengo ciò che è accaduto in queste ore grave, nel metodo e nel merito. Così un Partito rischia solo l’estinzione”, ha detto Martina in seguito all’intervista di Matteo Renzi da Fabio Fazio.

Addirittura, dopo l‘intervista di Matteo Renzi di ieri sera, in cui ha chiuso definitivamente a un governo con il M5s, Gianni Cuperlo ha chiesto scusa “per lo spettacolo” che il Pd sta offrendo, intervenendo a Circo Massimo su Radio Capital.

ore 13.30 Di Maio: “Tornare al voto il prima possibile”. Il leader del Movimento 5 stelle ha pubblicato un video su Facebook in cui attacca tutti i partiti politici italiani. “È vergognosa la maniera in cui tutti i partiti stanno pensando al proprio orticello e ai propri interessi di parte”, afferma Di Maio nel video.

“A questo punto non c’è altra soluzione, bisogna tornare al voto il prima possibile, poi ovviamente deciderà il presidente Mattarella. Tutti parlano di inserire un ballottaggio nel sistema elettorale ma il ballottaggio sono le prossime elezioni. Quindi io dico a Salvini: andiamo insieme a chiedere di andare a votare e facciamo questo secondo turno a giugno. Facciamo scegliere i cittadini tra rivoluzione e restaurazione”.

Il Pd “ha preso una clamorosa batosta alle elezioni” e sembrava che “qualcosa stesse iniziando a capirlo, infatti aveva messo da parte Renzi”, ma “ieri sera lo abbiamo visto addirittura riproporre una riforma costituzionale dopo che gli italiani gliene hanno già bocciata una”, continua Di Maio. “Invece di chiedere scusa”, Renzi “ha attaccato me e il Movimento 5 stelle, chiudendo a qualsiasi ipotesi di contratto”.

“Il M5s in modo serio si è impegnato totalmente per rispettare il voto dei cittadini”, continua il leader dei 5 Stelle. “Avevo proposto un contratto alle altre forze politiche, non ho mai pensato che fosse facile, ma mai avrei pensato che fosse impossibile”, continua il leader dei 5 Stelle.

“Salvini ha preferito gli interessi di un condannato incandidabile a quelli degli italiani. Io gli ho parlato in maniera sincera, a cuore aperto, gli ho detto sediamoci e troviamo una quadra e facciamo partire un governo che possa cambiare il paese. Niente, lui ha scelto Berlusconi: uno che ha fatto la legge Fornero, ha creato Equitalia e ha bloccato il paese per 20 anni per i suoi interessi personali”.

Un messaggio importante per voi. Bisogna tornare al voto il prima possibile. Tutti parlano di inserire un ballottaggio nella legge elettorale, ma il ballottaggio sono le prossime elezioni. Quindi dico a Salvini, adesso chiediamo insieme di andare a votare, e facciamolo finalmente questo secondo turno a giugno. Visto che i partiti hanno paura del cambiamento. Allora facciamo scegliere ai cittadini tra rivoluzione e restaurazione. Posted by Luigi Di Maio on Monday, April 30, 2018

ore 12.00. Il centrodestra vince in Friuli Venezia Giulia, Salvini: “Andiamo a governare, io sono pronto”. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, festeggia la vittoria alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia di Massimiliano Fedriga, candidato leghista del centrodestra. “Dopo i molisani, anche donne e uomini del Friuli Venezia Giulia ringraziano il Pd per l’egregio lavoro svolto, e salutano Di Maio & Compagni. Grazie!!!!! Andiamo a governare io sono pronto!”, ha scritto Salvini su Facebook postando una foto con un due di picche infilato nella sabbia nelle isole Tremiti, dove il segretario della Lega si trova in questi giorni in vacanza (qui risultati e commenti delle elezioni del Friuli Venezia Giulia).

ore 11.30. Calenda: “D’accordo al 100% con Renzi”. Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico uscente, si dice d’accordo “al 100 per cento” con l’ex segretario del Partito democratico, Matteo Renzi, che ieri ha chiuso all’ipotesi di un accordo di governo con il Movimento Cinque Stelle.

Calenda ha ritwittato un post di Renzi che riporta la posizione di chiusura verso il Movimento 5 stelle espressa ieri. “Condivido al 100% e non mi capitava da tempo. Su Repubblica avevo provato a definire contenuti Governo istituzionale e Legislatura costituente per avviare 3a Repubblica. Pd recupera autorevolezza se mette in campo una proposta propria non se si divide su quella degli altri”, ha scritto il ministro, che si è recentemente iscritto al Pd.

ore 08.00. Di Maio: “Ci abbiamo provato, il Pd ha detto no. La pagheranno”. “Noi ce l’abbiamo messa tutta per fare un Governo nell’interesse degli italiani. Il Pd ha detto no ai temi per i cittadini e la pagheranno”. Lo ha scritto il leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, sul suo profilo Facebook.

Domenica 29 aprile – ore 21.25. Renzi: “Chi ha perso non può governare. Sì a riforme insieme se non si raggiunge accordo M5S-Lega”. Ecco cosa ha detto Renzi da Fazio.

ore 18.44 -Renzi rompe il silenzio. Questa sera l’ex segretario del Pd Matteo Renzi sarà ospite da Fazio a Che tempo che fa. Si tratta della prima volta che Renzi parla in pubblico dopo le dimissioni dalla segreteria del Partito democratico. Qui le altre informazioni.

ore 17.15 – Salvini a Di Maio: “Gli italiani meritano rispetto”. Il segretario della Lega Matteo Salvini ha scritto un tweet in cui attacca M5S per la scelta di aprire alle trattative per la formazione di un governo con il Pd.

ore 15.30 – Calenda (Pd): “Sediamoci al tavolo con M5S, ma non per fare ruota di scorta di Di Maio”.

ore 13.30 – “Vi spiego perché Gentiloni può andare avanti con pieni poteri”, parla il costituzionalista Cassese

Sabato 28 aprile – ore 16.00 – Martina apre a un referendum degli iscritti al Pd sul governo con M5S.