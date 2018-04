Primo Maggio Meteo | Le previsioni per il ponte del 1° maggio 2018

Il primo maggio del 2018 cade di martedì, un giorno della settimana che si presta a “fare ponte“, unendo il giorno festivo al weekend precedente.

Molti italiani approfittano della festa per partire o anche solo per trascorrere la giornata all’aria aperta. Qui abbiamo spiegato perché si festeggia il primo maggio, la festa del lavoro in molti paesi del mondo.

Primo Maggio Meteo

Il meteo previsto per la giornata del primo maggio in alcune regioni però non è dei migliori, rovinando i piani di quanti avrebbero voluto trascorrerlo fuori casa.

Il bel tempo, condizionato dall’alta pressione sull’Europa centrale e meridionale, che ha caratterizzato gli ultimi giorni di aprile, non durerà a lungo.

Già dal weekend del 28 e 29 aprile è atteso un peggioramento del clima su Piemonte, Lombardia, Alpi, Prealpi, Veneto, con temporali frequenti e persino grandinate a Cusio-Verbano-Ossola, Novara, Varese, Como, e in Val d’Aosta.

I temporali interesseranno anche Torino, Milano, Bergamo, Trento, Vicenza, Belluno e gli Appennini.

Per quanto riguarda i giorni successivi, lunedì 30 è previsto qualche rovescio o breve temporale in Piemonte e Lombardia e sole nelle altre regioni, mentre per martedì 1 maggio è previsto un peggioramento su Sardegna, Piemonte occidentale con piogge e temporali.

Nelle altre regioni è previsto bel tempo, con nuvolosità sparsa su Toscana e Lazio.

Le temperature si abbasseranno gradualmente, arrivando ai 22-23 gradi al nord e 28 gradi nelle regioni del sud. In generale il clima è instabile.

A causa del vortice di bassa pressione che interesserà il Mediterraneo centrale, il tempo sarà instabile per tutta la prima settimana di maggio.

Svaghi per il ponte del Primo Maggio: mostra

