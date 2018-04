Elezioni Friuli 2018: risultati, ecco chi ha vinto

Elezioni Friuli 2018 risultati | Chi ha vinto | Ultimi aggiornamenti in diretta

Domenica 29 aprile 2018 gli abitanti del Friuli Venezia Giulia si sono recati alle urne per eleggere il Consiglio regionale e il nuovo governatore della regione (qui la diretta con tutti gli aggiornamenti).

Si tratta del secondo appuntamento elettorale dopo le elezioni dello scorso 4 marzo, dalle quali non è ancora uscita una maggioranza in grado di formare un governo (qui le ultime notizie) e dopo le elezioni regionali in Molise di domenica 22 aprile, che hanno visto la vittoria di Donato Toma, candidato del centrodestra.

Le elezioni del Friuli Venezia Giulia sono, come quelle in Molise, un banco di prova per le forze politiche che si contendono il governo a livello nazionale.

I sondaggi danno per favorito il candidato di centrodestra Massimiliano Fedriga (qui la sua intervista a TPI). Gli altri candidati sono Sergio Bolzonello (centrosinistra), Alessandro Fraleoni Morgera (Movimento 5 Stelle) e Sergio Cecotti (ex Lega, corre per Il Patto per l’Autonomia).

Il presidente uscente è Debora Serracchiani, del Partito Democratico, eletta il 25 aprile 2013.

Oltre che per l’elezione del nuovo presidente della Regione, i cittadini del Friuli Venezia Giulia sono chiamati alle urne per il rinnovo degli organi di 19 comuni e per referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali.

Affluenza alle ore 19. L’affluenza alle regionali in Friuli Venezia Giulia è del 38,37 per cento secondo il dato rilevato alle ore 19 dalla Regione. Si sono recati alle urne 424.869 elettori su un totale di 1.107.415 aventi diritto. Nel 2013, quando si era votato anche di lunedì, l’affluenza alle 19.00 della domenica era stata del 28,55 per cento.

Dopo l’inizio dello spoglio, previsto per le 8 del mattino di lunedì 30 aprile, qui di seguito saranno pubblicati gli aggiornamenti su:

Elezioni Friuli Venezia Giulia 2018: risultati, ecco chi ha vinto

Chi ha perso

Le reazioni

L’importanza delle elezioni in Friuli

Le regionali del Friuli Venezia Giulia erano attese con particolare attenzione dagli osservatori politici perché erano il secondo appuntamento elettorale dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018 e le elezioni regionali del Molise. Qui le ultime notizie, qui i risultati delle elezioni in Molise di domenica 22 aprile.

La presidente uscente della regione è Debora Serracchiani, del Partito democratico, eletta alla Camera alle elezioni dello scorso 4 marzo. In seguito alla sconfitta del Pd alle elezioni, Serracchiani si è dimessa dalla segreteria nazionale del partito e dalla presidenza della Regione.

Elezioni Friuli Venezia Giulia 2018: ultimi sondaggi

Dal 4 al 6 aprile 2018, l’istituto Demopolis ha condotto un sondaggio in cui il candidato di centrosinistra Bolzonello si attesterebbe al 22-28 per cento

Massimiliano Fedriga, candidato con il centrodestra, si attesterebbe al 45-51 per cento mentre il candidato del Movimento 5 Stelle, Morgera, si fermerebbe al 21-27 per cento.

Elezioni Friuli Venezia Giulia 2018: Candidati

I candidati alla presidenza della regione Friuli Venezia Giulia sono:

– Sergio Bolzonello, candidato del centrosinistra (sostenuto da Partito democratico, Open Sinistra FVG, Cittadini per Bolzonello presidente e Slovenska Skupnost).

Qui la sua intervista a TPI

Ha 58 anni, è diplomato in ragioneria. È vicepresidente uscente e assessore alle attività produttive, turismo e cooperazione della regione Friuli Venezia Giulia.

Alle regionali del 2013 è stato eletto come indipendente nella lista del Partito democratico.

Dal 2001 al 2011 è stato sindaco di Pordenone, la città dove è nato. Nel 2001 è stato eletto al ballottaggio con il 58,4 per cento dei voti, sostenuto dalla lista civica “Fiume”, insieme a Democratici di Sinistra e Margherita.

Nel 2006 viene riconfermato con il 64,5 per cento dei consensi.

In precedenza aveva militato nel Partito liberale.

– Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra (sostenuto da Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Autonomia Responsabile, progetto FVG).

Qui la sua intervista a TPI

Nato a Verona, vive a Trieste. Ha 37 anni ed è laureato in scienze della comunicazione.

È entrato nella Lega Nord nel 1995 e dal 2003 è segretario provinciale del partito a Trieste.

Nel 2011 è stato candidato sindaco della Lega alle elezioni amministrative di Trieste, ma non è stato eletto: ha raccolto appena il 6,3 per cento dei voti, complice anche il mancato apparentamento tra il partito e Forza Italia.

Dal 2014 al 2018 è stato capogruppo alla camera della Lega.

Dal 2014 è segretario nazionale della Lega Nord Friuli Venezia Giulia.

– Alessandro Fraleoni Morgera, candidato del Movimento 5 Stelle.

Ha 48 anni e lavora come ricercatore a tempo determinato presso il dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste.

Qui la sua intervista a TPI

Nato a Roma, ha vissuto a Bologna e si è trasferito a Trieste nel 2008.

Ha iniziato la sua attività politica nel 2009 con Alleanza Nazionale.

Alla fine del 2012 è entrato nel Movimento 5 Stelle attraverso il meetup “Amici di Beppe Grillo” di Trieste.

Da luglio 2005 a giugno 2007 è stato presidente dell’associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani.

Nel 2008 ha lanciato la campagna “se potessi avere 1.000 euro al mese”, per incrementare il salario dei dottorandi.

– Sergio Cecotti, per Il Patto per l’Autonomia.

Nato a Udine, ha 61 anni e in passato ha ricoperto diverse cariche amministrative come esponente della Lega Nord.

È già stato presidente della regione dal 5 settembre 1995 al 28 aprile 1996 con l’appoggio del centrosinistra.

Successivamente, è stato sindaco di Udine dal 1998 al 2008, prima alla guida di una giunta leghista appoggiata da due liste civiche, poi con una coalizione civica appoggiata dal centrosinistra.

La rottura con la Lega Nord si è consumata nel 2003 in polemica con le imposizioni romane della Casa delle Libertà.

Qui la sua intervista a TPI