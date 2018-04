Elezioni italiane 2018 | Tutte le ultime notizie in tempo reale | Le ultime news, le previsioni e le anticipazioni (aggiornare continuamente la pagina)

7 aprile – 12.00 – Di Maio apre al Pd. Martina: “Ancora troppa ambiguità”. Renzi: no al dialogo. In una intervista rilasciata al quotidiano Repubblica, il leader del M5s Luigi Di Maio mostra segnali d’apertura verso il Pd, chiedendo ai dem di “deporre l’ascia di guerra”.

Il segretario democratico Maurizio Martina gli ha risposto: “L’autocritica nei toni è apprezzabile, l’ambiguità politica rimane evidente. Noi continuiamo a pensare che la differenza la fanno i contenuti e sui contenuti abbiamo presentato anche al Quirinale il nostro percorso e la nostra agenda fondamentale per il Paese. Da questo punto di vista non vedo grandi novità. Quel che è certo è che centrodestra e M5s devono dire chiaramente al Paese oltre che alle altre forze politiche cosa intendono fare. Il tempo dell’ambiguità è finito. Se dobbiamo discutere di cosa dobbiamo fare per il Paese noi ripartiamo dai temi sociali, dall’occupazione, dal lavoro dalle grandi questioni europee, da temi delicati come il governo dei fenomeni migratori, da questioni essenziali come il rilancio di tutta la politica di sostegno agli investimenti e alla crescita. Abbiamo avanzato delle proposte concrete, la prima è il raddoppio immediato del reddito di inclusione. Noi continuiamo a lavorare così”.

Continua invece la linea dura di Matteo Renzi, che non è in alcun modo favorevole al dialogo con i cinque stelle.

6 aprile – ore 16.30 Berlusconi e Meloni accolgono l’invito di Salvini – “Alle prossime consultazioni il centrodestra si presenterà unito con Salvini, Meloni e Silvio Berlusconi”. È questo il contenuto di una nota del leader di Forza Italia Sivlio Berlusconi, che ha quindi accolto l’invito lanciato da Matteo Salvini, che aveva chiesto al centrodestra di presentarsi unito al Quirinale per il secondo giro di consultazioni con il presidente Sergio Mattarella.

ore 14.50 – In un’intervista rilasciata al Tg 1, Matteo Salvini prova a ricomporre lo schieramento di centrodestra, uscito più che mai diviso dal primo giro di consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni”, ha detto il leader della Lega riferendosi al secondo giro di colloqui con il capo dello stato.

Sulle possibili alleanze per la formazione di un governo, però, Salvini è stato categorico: “L’unico governo che vedo possibile è quello del centrodestra unito al Movimento Cinque Stelle”, ha detto.

ore 12.40 – Pd, Orlando attacca Renzi – Duro attacco di Andrea Orlando, esponente di spicco della minoranza Pd, all’ex segretario Matteo Renzi, a pochi giorni dall’assemblea nazionale del partito, che si terrà il 21 aprile: “Renzi deve decidere: se ritiene che la colpa di questa sconfitta non sia la sua, che sia la mia o dei cambiamenti climatici, allora deve decidere di ritirare le proprie dimissioni e continuare a esercitare il mandato avuto dagli elettori. Se invece, come ha detto, si assume non dico tutta la responsabilità ma almeno una quota significativa, e ne trae come conseguenza quella di arrivare alle dimissioni, allora deve consentire a chi pro tempore ha avuto l’incarico di poterlo esercitare”, ha detto Orlando.

ore 11.00 – Toti: “Possibile un accordo minimo con M5S” – “È possibile trovare un programma minimo di governo tra centrodestra e Movimento Cinque Stelle con la buona volontà. Il dialogo sugli incarichi istituzionali è stata una prova che induce un po’ di ottimismo, ma non è facile e non so neanche quanto possa durare”. Lo ha detto il forzista Giovanni Toti, governatore della Regione Liguria, intervistato su Radio Capital.

“Il centrodestra ha preso più voti e il Movimento Cinque Stelle, se vuole partecipare allo sforzo dovrà in qualche modo adeguarsi. Le parole di Berlusconi erano certamente un riferimento al M5S, ma non in senso di non voler collaborare dal punto di vista numerico o programmatico, ma segnare il punto: si parte dall’incarico a Salvini se Mattarella vorrà darglielo”, ha aggiunto Toti.

ore 10.30 – Salvini si è perso mentre andava a piedi al Quirinale – All’indomani della chiusura del primo giro di consultazioni, emerge un curioso particolare che riguarda la delegazione della Lega. Secondo quanto emerso da ricostruzioni di stampa, il segretario leghista Matteo Salvini e i capigruppo Giancarlo Giorgetti e Gian Marco Centinaio sono arrivati quasi in ritardo al Quirinale perché si erano persi camminando per i vicoli di Roma.

ore 09.00 – Salvini: “Da Berlusconi sterzata filo-Pd” – “Berlusconi ha fatto una sterzata contro l’accordo e filo Pd. Forza Italia in questo modo toglie a Di Maio le castagne dal fuoco, gli consente di dire che sono altri quelli che chiudono”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, secondo quanto riferisce il quotidiano Corriere della Sera. Al leghista è stato chiesto chi sceglierebbe tra Partito democratico e Movimento Cinque Stelle: “Sarebbe difficile, questo è certo. Ma se io un giorno mi trovassi a un bivio, non ho nessun dubbio su chi sceglierei: tra il Partito democratico e i 5 Stelle scelgo sempre i 5 Stelle”, ha risposto Salvini.

ore 08.30 – Di Maio: “Governo di cambiamento impossibile con Berlusconi – “Non è una questione personale contro Silvio Berlusconi, ma pensare a un governo per il cambiamento con Berlusconi dentro non è possibile”. Lo ha detto Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento Cinque Stelle, ospite del programma Quinta colonna su Rete 4. “Ora dobbiamo trovare una soluzione per il paese: uno da solo non può governare, ci siamo presentati uno contro l’altro in campagna elettorale. Ora ho proposto un contratto di governo”.

ore 08.00 – Tajani: “Salvini non fare il numero due di Di Maio – “Non credo che Salvini possa andare a fare il numero due di Di Maio, perché nel centrodestra Salvini rappresenta una porzione. Non è così facile rompere una coalizione perché i cittadini li punirebbero”. Lo ha detto Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo ed esponente di Forza Italia, ospite del programma Carta Bianca su Rai 3.

5 aprile – 23.00 – Si è concluso il secondo giorno del primo giorno di Consultazioni. E allora: • Come funzionano | • Il calendario completo | • Diretta streaming dal Quirinale | • Quale sarà il nuovo governo? Ecco tutti gli scenari possibili | • Cosa può succedere nel primo giro di Consultazioni: qualche ipotesi

ore 16.00 – Tridico (M5s): “Ripristiniamo l’articolo 18” – Pasquale Tridico, l’uomo che Luigi Di Maio ha scelto come ministro del Welfare nella squadra che aveva presentato prima delle elezioni, è intervenuto su due temi scottanti: articolo 18 e reddito di cittadinanza.

Sull’articolo 18, abolito nella sua precedente forma dal Jobs act, la riforma del lavoro voluta dall’ex premier Matteo Renzi, Tridico ha detto: “Stiamo pensando di reintrodurre l’articolo 18, la flessibilità non ha aiutato l’occupazione e nemmeno la produttività. I diritti sono importanti per ridare dignità, non per creare lavoro”.

Tridico, professore di Economia del lavoro all’Università Roma Tre, ha anche parlato del reddito di cittadinanza: “In realtà è un reddito minimo condizionato, uno strumento con un duplice obiettivo: aggredire la povertà e riqualificare soprattutto gli inattivi. ll reddito di inclusione va nella direzione giusta ma non basta ed è stato introdotto poco prima delle elezioni. Il reddito di inclusione ha lo stesso principio del reddito minimo condizionato, ma copre meno di un terzo dei poveri. I soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, invece, sono circa 5 milioni di individui, come da ultimi dati dell’Istat”.

ore 9.10 – Importanti novità sulla corsa alla segreteria del Partito Democratico dopo le dimissioni di Matteo Renzi. Il 21 aprile ci sarà l’assemblea nazionale del partito, e in quell’occasione verrà ufficializzata la candidatura dell’attuale segretario reggente Maurizio Martina. Lo stesso Martina lo ha annunciato in un post su Facebook:

“Sono pronto a fare la mia parte candidandomi segretario, in coerenza con il lavoro da reggente per costruire la stagione del nostro rilancio – scrive Martina – L’Assemblea sarà una tappa importante del lavoro di rilancio che stiamo facendo dopo il 4 marzo e credo sia fondamentale, in particolare in questo momento delicato, avere un segretario nella pienezza delle sue funzioni pronto a lavorare insieme a tanti per ripartire con determinazione, umiltà e audacia. Penso che il tema non sia andare oltre il PD, ma rilanciarne con forza la missione. Aprirci, radicarci, ascoltare, proporre la nostra idea di cambiamento del paese. Innovare le nostre risposte ai bisogni che sono emersi anche con il voto di marzo. Unendo crescita e uguaglianza. Ripartendo dai temi della giustizia sociale e da una idea forte di partito come comunità di destino”.

“Credo fermamente nella possibilità di un impegno collettivo e sono pronto a fare la mia parte candidandomi segretario, in coerenza con il lavoro di queste settimane da reggente e nella convinzione profonda che si possa costruire la stagione del nostro rilancio”, conclude Martina nel suo post.

Al momento ha annunciato la volontà di candidarsi anche il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, mentre è probabile la candidatura di Matteo Richetti. Ha invece detto di non essere interessato alla segreteria Graziano Delrio.

ore 8.25 – Nel secondo giorno di consultazioni tocca ai grandi partiti. Nella mattinata si recheranno al Quirinale le delegazioni di Partito Democratico (Martina, Orfini, Delrio, Marcucci), Forza Italia (Berlusconi, Bernini e Gelmini), Lega (Salvini, Centinaio e Giorgetti). Nel pomeriggio toccherà al Movimento Cinque Stelle (Di Maio, Giulia Grillo e Toninelli). In serata Mattarella dovrebbe comunicare l’esito delle consultazioni attraverso un comunicato stampa.

Il riassunto del calendario di oggi:

10 – Partito Democratico

11 -Forza Italia

12 – Lega

16.30 – Movimento Cinque Stelle

4 aprile ore 16.25 – Di Maio: “Lega e Pd decidano fra Renzi-Cav e cambiamento”. Il leader del M5S Luigi Di Maio è tornato a rivolgere un appello a Lega e Pd dal Blog delle Stelle.

“La Lega è la forza politica che ha preso più voti all’interno di una coalizione di centrodestra che di fatto non esiste, e che alle elezioni si è presentata con tre programmi e tre candidati premier differenti”, ha scritto Di Maio. “Deve decidere da che parte stare: se contribuire al cambiamento che il M5S vuole realizzare per il paese o se invece rimanere ancorata al passato e a Silvio Berlusconi, un uomo che ha già avuto la possibilità di cambiare l’Italia e che non lo ha fatto. La scelta è tra cambiare o lasciare tutto com’è, tra spostare le lancette dell’orologio avanti oppure indietro come farebbe inevitabilmente Berlusconi”.

“Anche il Pd è chiamato a scegliere”, prosegue il leader del Movimento Cinque Stelle. “Scegliere se seguire la linea di Renzi, che per fare un dispetto al Movimento 5 Stelle vuole lavarsene le mani dei problemi del Paese, o la linea di chi invece vuole contribuire a lavorare per i cittadini. Il Pd ha l’opportunità di non ignorare il messaggio arrivato dagli elettori, che hanno chiaramente bocciato le loro politiche e la legge elettorale che porta la loro firma”.

ore 15.30 – Guerini (Pd): “Di Maio vuole usarci per alzare prezzo con Lega”. “Non è la prima volta che il leader politico dei 5 Stelle prova ad usarci per alzare il prezzo con la Lega”, ha detto Lorenzo Guerini del Partito democratico. “Il suo gioco ormai è scoperto e, per come è stato condotto, irricevibile”.

“Andare sull’Aventino significa non partecipare ai lavori parlamentari, non andare in Parlamento”, ha precisato Guerini riferendosi a un’espressione utilizzata dalla stampa in questi giorni per riferirsi alla decisione del Pd di restare all’opposizione.

“Altra cosa è fare opposizione in aula, stare qui facendo le nostre battaglie nell’interesse del paese che abbiamo servito stando al governo e continueremo a servire anche all’opposizione”, ha spiegato Guerini.

ore 12.00 – Nel primo giorno di Consultazioni, il Pd conferma che non farà mai un accordo con il M5s: “Di Maio vuole solo occupare poltrone”.

ore 11.00 – • Live: Sono iniziate le Consultazioni del presidente Mattarella – È appena iniziato il primo giorno di consultazioni del capo dello Stato al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Segui qui la diretta di TPI.

ore 10.40 – Voto di scambio, arrestati due esponenti di “Noi con Salvini” – Due esponenti siciliani di “Noi con Salvini”, il movimento che rappresenta la Lega nel sud Italia, sono stati arrestati questa mattina. Si tratta di Salvino Caputo, ex deputato regionale siciliano, e di suo fratello Mario, candidato alle ultime elezioni regionali in Sicilia nella lista “Noi con Salvini”, ma non eletto.

L’accusa è quella di voto di scambio: la procura contesta ai Caputo dodici episodi di compravendita di voti. I due esponenti leghisti avrebbero promesso posti di lavoro in aziende pubbliche in cambio di voti alle elezioni.

Salvino Caputo era già stato condannato nel 2013 per tentato abuso d’ufficio, e per questo motivo si era dovuto dimettere dall’Assemblea regionale siciliana. La procura ha disposto per lui e per il fratello gli arresti domiciliari. Il fermo è stato disposto anche per una terza persona: si tratta di Benito Vercio, un 62enne di Termini Imerese che avrebbe procacciato voti per i Caputo.

Matteo Salvini non ha ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo, mentre stamattina è intervenuto sulla questione il capogruppo della Lega alla Camera Giancarlo Giorgetti: “Sono deluso e amareggiato. La magistratura faccia il suo lavoro, se ci sono delle colpe si condanni pesantemente, ma non credo che in Sicilia siano gli unici sospettati per questo reato. È possibile che in alcune zone sia stato commesso qualche errore, in un percorso di crescita in zone problematiche. Ma la Lega che compra voti in Sicilia mi sembra una ricostruzione fantasiosa”.

ore 09.50 – Tajani: “Di Maio è antidemocratico” – Il presidente del parlamento europeo ed esponente di spicco di Forza Italia Antonio Tajani ha attaccato duramente Luigi Di Maio durante la trasmissione Radio Anch’io: “Di Maio usa metodi antidemocratici e non mostra rispetto per i quasi 5 milioni di cittadini che hanno votato Forza Italia”. Tajani aggiunge: “Di Maio non è il vincitore delle elezioni, ha vinto la coalizione di centrodestra che è solida e si candida a governare. Se Di Maio o il Pd vogliono sostenere il centrodestra è un’altra cosa, ma noi partiamo dall’incarico a Salvini”.

Sul fronte della Lega, è intervenuto su Radio Capital il capogruppo alla Camera Giancarlo Giorgetti, anche lui piuttosto critico con la linea di Luigi Di Maio: “Nessuno ha la maggioranza per fare il governo e porre condizioni a destra e a manca è un modo sbagliato di partire, legato alle poltrone. È come se noi ponessimo come pregiudiziale Salvini premier. Prima di mettere veti vorremmo parlare con gli altri e vedere cosa si può fare per questo Paese”, ha detto Giorgetti.

3 aprile – 19.00 – Governo, Di Maio chiude a Forza Italia, a Berlusconi e a Renzi. Ma apre al Pd. Salvini: “Chiarezza o voto”. Il leader del M5s Luigi Di Maio chiude a Forza Italia, Berlusconi e a Renzi in vista delle Consultazioni che iniziano domani, 4 aprile. Ma apre uno spiraglio per un accordo con il Pd (lo avevamo anticipato qui) oltre, naturalmente, alla Lega.

Di Maio, che domani incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (quando iniziano le Consultazioni e come funzionano, lo abbiamo spiegato qui), sostiene di avere già un programma di governo che presenterà al capo di stato. Su questo piano di governo chiederà la fiducia ai dem ma non a Renzi e Berlusconi.

Salvini, laeder della Lega e del centrodestra, però gli risponde: “Niente veti, ci vuole chiarezza oppure si torni al voto”. Di Maio tratta affinché Salvini scarichi Berlusconi, ma questo risulta quanto meno difficile visto e considerato che Forza Italia garantisce alla Lega un potere contrattuale che il leader del Carroccio, diversamente, non avrebbe.

Il primo round di Consultazioni (qui le previsioni) porterà con molta probabilità a un non accordo che sfocerà inevitabilmente a un secondo round. La partita si gioca perlopiù tra Salvini e Di Maio in questa fase. • Quale sarà il nuovo governo? Ecco tutti gli scenari possibili | • Consultazioni nuovo governo: è il giorno di Mattarella | Aggiornamenti in tempo reale | Diretta

ore 11.10 – Il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha rivolto un appello ai vicepresidenti delle Camere, invitandoli a rinunciare al doppio stipendio, così come fatto dal neo-presidente della Camera Roberto Fico: “Vorrei estendere a tutti gli altri componenti degli uffici di Presidenza di Camera e Senato l’invito a fare altrettanto. Spogliatevi dei privilegi! Rinunciate al doppio stipendio!”.

“I cittadini devono tornare ad innamorarsi e ad appassionarsi della cosa pubblica – ha continuato Di Maio – e passi come questo vanno esattamente nella direzione del cambiamento indicato dai cittadini con il voto del 4 marzo. Lo step successivo sarà l’eliminazione dei vitalizi, una questione che il MoVimento 5 Stelle porrà subito negli uffici di Presidenza e dove spero che ci sia unanimità nell’abolizione di questi assurdi privilegi. La Terza Repubblica sarà la Repubblica dei cittadini e l’eliminazione di questi sprechi è il primo, necessario atto concreto che dobbiamo realizzare”.

Il capo politico del M5s ha concluso con queste parole: “Tutti gli eletti del MoVimento 5 Stelle hanno mantenuto la parola data e hanno rinunciato completamente al doppio stipendio che spetterebbe a chi assume queste cariche. In primis Roberto Fico, il primo presidente della Camera a rinunciare a oltre 4.000 euro al mese di stipendio, poi Maria Edera Spadoni e Paola Taverna (vicepresidenti di Camera e Senato), Riccardo Fraccaro e Laura Bottici (questori di Camera e Senato), infine Azzurra Cancelleri, Mirella Liuzzi, Carlo Sibilia, Vincenzo Spadafora, Gianluca Castaldi, Michela Montevecchi, Sergio Puglia e Giuseppe Pisani (segretari di presidenza di Camera e Senato). Si tratta grosso modo di un paio di milioni di euro fatti risparmiare alle casse dello Stato. Un piccolo gesto, ma un grande significato. Serve a dimostrare che il Parlamento non è più il simbolo della casta”.

ore 10.45 – Quale governo potrebbe formarsi dopo le consultazioni del capo dello Stato con i partiti? A livello numerico e di accordi politici, ecco quali sono tutte le ipotesi in campo (leggi l’articolo completo).

0re 1o – Domani, mercoledì 4 aprile, iniziano le consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i rappresentanti dei partiti e delle istituzioni. Qui abbiamo spiegato cosa può succedere in questo primo giro di colloqui (leggi l’articolo completo).

ore 09.20 – Tajani: “Senza Forza Italia nessun governo”. “Forza Italia è Berlusconi. E senza Forza Italia non si fa alcun governo”. Lo ha dichiarato Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo ed esponente azzurro,in un’intervista al quotidiano La Repubblica. “Rappresentiamo il 14 per cento degli elettori, abbiamo 170 parlamentari e siamo il primo gruppo del centrodestra al Senato”, ha sottolineato Tajani. Salvini “non credo che voglia rinunciare al patto con Forza Italia tradendo l’elettorato”, ha aggiunto Tajani, “escludo che pensi a un esecutivo tenendoci fuori”.

ore 08.50 – Martina: “Ascolteremo Mattarella, molto difficile intesa con M5S”. “Un partito come il nostro ascolta sempre il Presidente della Repubblica, le sue indicazioni e i suoi indirizzi. Lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo”. Lo ha detto il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, in un’intervista su Radio Capital a proposito delle consultazioni al Quirinale per la formazione del governo. Martina ha poi allontanato l’ipotesi di un’alleanza tra Pd e Movimento Cinque Stelle: “Mi pare un percorso molto difficile. Ci sono scelte di merito che ci differenziano. Ho visto finora un ipertatticismo figlio di tempi che non si vedevano dal un bel po’”, ha dichiarato il reggente dem.

2 aprile – Il leader della Lega e del Centrodestra ha parlato nel giorno di Pasquetta. Salvini: “Se andiamo al governo, aboliremo le sanzioni contro la Russia”.

1 aprile – Nel giorno di Pasqua, il leader del M5s Di Maio posta sui social la foto del pranzo di famiglia, e scrive: “Questi giorni, dopo mesi di duro lavoro, sto tirando un po’ il fiato. Oggi è Pasqua e starò in famiglia (ha fatto seguito foto del pranzo pasquale, ndr). Un toccasana!”. E aggiunge: Dobbiamo “ripartire con la sfida più importante che ci aspetta: formare un governo rispettando la volontà popolare. Siamo la prima forza politica del Paese con oltre il 32% alle politiche di marzo e i sondaggi ci danno già oltre il 35%, se ci fermiamo un attimo a pensare a quello che significa e al fatto che siamo nati solo 9 anni fa vengono i brividi. Di gioia certo, ma anche per la responsabilità che deriva dall’aver conquistato la fiducia di milioni di italiani. Insieme siamo arrivati fino a qui e ora non si fanno passi indietro, neppure per prendere la rincorsa. Continuiamo ad andare avanti, insieme e niente ci potrà fermare”.

31 marzo – ore 18.00 – Tutti i partiti politici si schierano con forza contro i fatti avvenuti nel blitz di Bardonecchia. Il leader del M5S Di Maio ha detto: “Bene ha fatto la Farnesina a convocare l’ambasciatore francese. Quanto accaduto a #Bardonecchia deve essere chiarito completamente in ogni suo aspetto”. Salvini, leader della Lega e del centrodestra, ha annunciato: “Altro che espellere i diplomatici russi, qui bisogna allontanare i diplomatici francesi! Con noi al governo l’Italia rialzerà la testa in Europa, da Macron e Merkel non abbiamo lezioni da prendere, e i nostri confini ce li controlleremo noi”. Il segretario reggente del PD Martina ha scritto: “I fatti di Bardonecchia sono gravi. Così di certo non si fa la nuova Europa”. Enrico Letta: “L’irruzione polizia francese a Bardonecchia è l’ennesimo errore su questione migranti. Poi in Europa si stupiscono dell’esito elettorale in Italia!”.

30 marzo – ore 20.00 – Chi sono gli under 30 eletti in parlamento – Sono ben 27 i neo-eletti in parlamento che hanno meno di 30 anni. Ben 27 di loro sono stati eletti con il Movimento Cinque Stelle, sei con il centrodestra e nessuno con il centrosinistra (leggi qui per vedere i loro profili).

ore 18.30 – Mercoledì 4 aprile iniziano le Consultazioni (ecco il calendario completo). Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra prima i presidenti delle due camere, poi il presidente emerito Giorgio Napolitano e infine, uno dopo l’altro, tutti i gruppi parlamentari. Come funzionano? Leggi l’articolo completo | Il calendario delle consultazioni di Mattarella per la formazione del governo

Un rapporto ambiguo: cosa dicevano Grillo e i Cinque Stelle di Salvini prima delle elezioni? Leggi.

24 marzo – ore 13.10 – Sono stati eletti i nuovi presidenti di Camera e Senato. Roberto Fico (M5S) è il nuovo presidente della Camera. Al Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (Forza Italia), prima donna. Profilo Alberti Casellati.

ore 13.05 – Maria Elisabetta Alberti Casellati, chi è la nuova presidente del Senato? La senatrice di Forza Italia era stata eletta nel Consiglio superiore di magistratura nel 2014. Avvocato divorzista, è una berlusconiana della prima ora. Leggi il profilo completo

Ecco qual è la distribuzione dei seggi nelle due Camere alle varie forze politiche: Camera dei Deputati e Senato della Repubblica

– Nessuna coalizione o forza politica ha raggiunto la maggioranza dei seggi, come consuetudine i diversi partiti che hanno ottenuto una rappresentanza parlamentare prenderanno parte alle Consultazioni del presidente della Repubblica. Ma quando iniziano e come funzionano?

– Matteo Renzi ha detto: “Le elezioni sono finite. Il PD ha perso. Occorre voltare pagina. Per questo lascio la guida del partito. Basta attaccare me.”

– Polemiche interne al PD su dimissioni congelate di Renzi e futuro del partito: Il governatore del Piemonte Chiamparino: “Io segretario? Perché no?”. Emiliano: “Sì ad alleanza con M5s”.

– Calenda is iscrive al PD. Intanto Calenda, ministro allo Sviluppo Economico ha detto che si iscriverà al PD. “Risollevare il partito, domani mi iscrivo”. Ma chi è Carlo Calenda, e perché ha deciso di iscriversi al Pd?

– Alla Camera sono stati ripartiti 607 seggi sui 630 disponibili. La quota più consistente premia il Movimento 5 Stelle, primo partito con il 32,66% delle preferenze, 133 deputati.

– Matteo Renzi si è dimesso da segretario del PD.

Domenica 4 marzo 2018 si tengono in Italia le elezioni politiche. I cittadini sono chiamati alle urne per rinnovare il parlamento dalle 7 alle 23 (qui una guida breve e semplice per capire come si vota).

Sono quasi 47 milioni gli italiani attesi al voto per rinnovare la Camera dei Deputati (22.5 milioni di uomini e 24 milioni di donne) e circa 43 milioni coloro che potranno votare al Senato (sono meno perché per eleggere i senatori è necessario avere almeno 25 anni).

L’affluenza al voto negli 15 anni è diminuita passando dall’81 per cento del 2001 al 75 per cento nel 2013 (nel 1992 è stata dell’87 per cento).