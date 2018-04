Previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta 2018 |Che tempo farà | Ultimi aggiornamenti in tempo reale | Diretta

Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? Con l’aiuto degli esperti di Meteo.it e iLMeteo.it, ecco alcune risposte utili per programmare le giornate festive:

Domenica primo aprile 2018, giorno di Pasqua, nel nord condizioni soleggiate ovunque, anche se si registreranno piogge leggere sul Friuli Venezia Giulia. Nel centro Italia piogge in Abruzzo, Marche, Molise e Umbria. Nevicate previste oltre i 1.400 metri. Leggera pioggia nell’entroterra del Lazio. Piogge anche nel Sud d’Italia: temporali locali in Puglia nel pomeriggio. Sole nelle isole.

Nel complesso, dunque, migliora il tempo rispetto a sabato 31 marzo e per Pasqua si attende un sole in molte regioni centro-settentrionali, comprese anche Sardegna e Sicilia.

Il meteo per Pasquetta, di lunedì 2 aprile, invece indica un forte miglioramento delle condizioni: cielo poco nuvoloso in tutte le regioni italiane, tranne un annuvolamento sul versante ligure e cuneese. Tempo stabile e soleggiato in gran parte del Paese.

Meteo.it scrive: Pasqua con tempo bello in gran parte d’Italia, per Pasquetta sole su tutto il Paese Domenica si fanno sentire gli ultimi effetti della perturbazione transitata sull’Italia: instabilità residua sulle zone interne del Centro e al Sud, ma i fenomeni si esauriranno entro fine giornata

Nel giorno di Pasqua, prevarrà il bel tempo in gran parte del Paese, ma dovremo fare i conti con i residui effetti dell’ultima perturbazione di marzo che determinerà ancora un po’ di instabilità al Centro-Sud e venti ancora sostenuti al Sud e sulle Isole. Per il lunedì di Pasquetta il rinforzo dell’alta pressione garantirà una giornata gradevole, con tempo bello e temperature pomeridiane intorno ai valori normali per il periodo. Questa parentesi di bel tempo sarà temporanea: martedì una perturbazione, la prima del mese di aprile, investirà il Nord per poi insistere sulle regioni italiane fino a giovedì.

Previsioni meteo per Pasquetta. Lunedì 2 aprile il tempo sarà stabile e soleggiato in gran parte del Paese, salvo delle velature di passaggio e qualche annuvolamento più compatto sulla Liguria. Temperature minime in leggero calo, massime quasi invariate al Nord, in crescita al Centro-Sud e sulle Isole; ampia escursione termica fra il primo mattino e il pomeriggio. Si attenua il Maestrale, sostituito da deboli venti meridionali sui mari di Ponente.