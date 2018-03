Elezioni 2018, ultime notizie | Eletti i vicepresidenti della Camera

Elezioni italiane 2018 | Tutte le ultime notizie in tempo reale | Le ultime news, le previsioni e le anticipazioni (aggiornare continuamente la pagina)

29 marzo – ore 18.10 Sono stati eletti i vicepresidenti della Camera dei Deputati. Si tratta di Mara Carfagna, di Forza Italia, che ha ricevuto 259 voti; Maria Edera Spadoni, del Movimento Cinque Stelle, con 213 voti; Lorenzo Fontana, della Lega, con 222 voti; Ettore Rosato, del Partito Democratico, 145 voti.

Tra i questori, invece, a ricevere il maggior numero di preferenze è stato Riccardo Fraccaro (M5S) con 269, seguito da Gregorio Fontana (Fi) con 232 ed Edmondo Cirielli (Fdi) con 213.

Nessun esponente del Pd è stato eletto tra i questori, come aveva invece auspicato il partito, candidando Rosa Maria De Giorgi.

Per quanto riguarda i vicepresidenti della Camera, a protestare per l’esito delle votazioni è stata invece Fratelli d’Italia, che reclamava un proprio esponente per questa carica. “C’era un’intesa istituzionale – ha detto il capogruppo del partito Fabio Rampelli – per fare in modo che tutte le forze politiche fossero rappresentate, ed era stato detto che avremmo avuto una vicepresidenza al Senato e una alla Camera, oltre a un questore. Ma il M5S ha avuto ripensamenti e questo non depone a loro favore anche perché altrimenti noi due giorni fa non ci saremmo associati e non avremmo votato Fico”.

ore 14.30 Lega attacca M5s reddito di cittadinanza – Dura presa di posizione della Lega sul reddito di cittadinanza, il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle in campagna elettorale e una delle proposte che ha consentito ai grillini di affermarsi come primo partito alle elezioni del 4 marzo.

Direttamente dall’account del partito per Salvini premier, è arrivato un affondo forse inaspettato. È stata infatti condivisa un’analisi di Michele Anzaldi, deputato del Pd e renziano di ferro, che stronca il reddito di cittadinanza definendolo irrealizzabile, e bollando la proposta pentastellata come mera propaganda politica.

“DOPO 5 ANNI DI PROPAGANDA ORA SCOPRONO CHE SI SONO SBAGLIATI”

"DOPO 5 ANNI DI PROPAGANDA ORA SCOPRONO CHE SI SONO SBAGLIATI"

"Per anni hanno promesso soldi, illudendo le persone e speculando sulla pelle di chi non ce la fa. Passata la festa, gabbato lo santo. Vergogna"



Una mossa, questa della Lega, che sembra complicare ulteriormente le già difficili trattative con il M5s per la formazione di un governo.

ore 10.10 – Berlusconi vuole fare il ministro degli Esteri – Secondo indiscrezioni di stampa, l’ex premier Silvio Berlusconi aspira a fare il ministro degli Esteri nel prossimo governo.

ore 10.00 – Governo Movimento Cinque Stelle-Lega avrebbe numeri risicati – L’eventuale governo costituita sull’asse Movimento Cinque Stelle-Lega avrebbe una maggioranza risicata. Al Senato i due gruppi mettono insieme appena 167 senatori, a fronte di 158 voti necessari. L’ultimo governo Prodi, nel 2006, ne contava solo tre in più. Inoltre, nelle commissioni di Palazzo Madama la coalizione avrebbe solo un voto di vantaggio.

ore 09.15 – Salvini: “Tanti sms con Di Maio, o parte un governo o si torna a votare” – Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha confermato i frequenti contatti con il leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio: diverse telefonate al giorno e “sms ancora più numerosi”.

“Non andremo a cercare i voti del Pd. Dialoghiamo con il Movimento Cinque Stelle da pari a pari”, ha detto Salvini a Isernia, dove è in corso la campagna elettorale per le elezioni regionali del Molise. Il leader leghista ha aggiunto di non avere intenzione di “tirare a campare: o parte un governo o si va al voto”.

28 marzo – ore 17.45 – Di Maio: “Salvini vuole governo con Pd e Berlusconi? Auguri!” – Un botta e risposta a stretto giro quello tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5s Luigi Di Maio. Ha iniziato Salvini, avvisando Di Maio che senza i voti della Lega non avrebbe alcuna chance di formare un governo: “Ma da solo Di Maio dove va .Voglio vederlo, a trovare 90 voti in giro. E come fa? Convince dalla sera alla mattina 90 parlamentari? Gli accordi vanno trovati prima, con numeri chiari. Altrimenti non si va da nessuna parte”. Il riferimento di Salvini è al numero di parlamentari che, senza il centrodestra, servirebbero al M5s per avere la maggioranza in parlamento.

“50 voti sono molti meno di 90”, ha aggiunto Salvni, evidenziando come per il centrodestra sarebbe più semplice trovare i voti utili per governare.

Poco dopo è arrivata la replica di Di Maio su Twitter.

Salvini dice che gli bastano 50 voti. Vuole fare il governo con i 50 voti del Pd di Renzi in accordo con Berlusconi? Auguri!

“Salvini dice che gli bastano 50 voti. Vuole fare il governo con i 50 voti del Pd di Renzi in accordo con Berlusconi? Auguri!”, ha twittato il capo politico del M5s.

Una dichiarazione con cui il Movimento sembra chiudere la porta per l’ennesima volta a Berlusconi. Per Di Maio e i suoi si può fare un governo M5s-Lega, ma devono essere i pentastellati ad esprimere il candidato premier. Fuori da questo schema non si esce.

ore 15.45 – Assange: “M5s ha politiche di trasparenza che ritengo positive” – Il fondatore di Wikileaks Julian Assange, in un’intervista rilasciata al quotidiano Repubblica, ha espresso il suo apprezzamento per il Movimento 5 Stelle, in particolare rispetto al tema della protezione delle fonti che denunciano alla stampa o a organizzazioni come la stessa Wikileaks gli illeciti di governi e amministrazioni. “I Cinque Stelle hanno politiche di trasparenza e hanno fatto dichiarazioni sulle nostre presunte fonti che ritengo positive”, ha detto Assange.

Il fondatore di Wikileaks, che da oltre cinque anni vive rinchiuso nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra, si è poi espresso anche sul tema della democrazia diretta: “Supporto l’esperimento – ha detto – È importante creare, e verificare cosa va in porto e in quali aree si fallisce. I parametri della politica stanno cambiando rapidamente a causa della tecnologia e quindi la politica deve cambiare. La maggior parte dei tentativi non avrà successo, ma possiamo stare certi che i gruppi che non proveranno neanche a sperimentare, falliranno”.

ore 13.00 – Toninelli (M5S): “Mattarella valuterà le convergenze sui temi” – Il neo-capogruppo al Senato del Movimento Cinque Stelle, Danilo Toninelli, ha dichiarato che sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a valutare eventuali convergenze sui temi tra vari partiti per formare il nuovo governo.

Secondo Toninelli, bisogna guardare “ai temi, non alle poltrone”. “Quando andremo dal presidente Sergio Mattarella anche lui chiederà quali sono i temi e valuterà le convergenze”, ha detto il capogruppo dei Cinque Stelle.

Marcucci (Pd): “Incarico a M5S-Lega, poi valuteremo” – Il neo-capogruppo del Partito democratico al Senato, Andrea Marcucci, ha detto che l’incarico per formare il nuovo governo sarà dato in primis a Movimento Cinque Stelle e Lega e che il Pd valuterà in seguito quale posizione tenere.

“Credo che i partiti che hanno vinto le elezioni debbano avere l’incarico e poi valuteremo”, ha detto Marcucci al termine della prima conferenza dei capigruppo. “Sembra che Salvini e Di Maio si siano date reciproche disponibilità in termini programmatici in questi giorni e in queste ore. Oggi tra loro si è aperta la corsa alla premiership. A loro dipanare questa vicenda, noi conosciamo bene quali sono le nostre volontà e lavoriamo con responsabilità all’interno delle istituzioni”.

ore 09.25 – Un italiano su tre vuole governo M5S-Lega – Quasi un italiano su tre vorrebbe un governo formato da Movimento Cinque Stelle e Lega con Luigi Di Maio presidente del Consiglio e Matteo Salvini suo vice. Lo rivela un sondaggio condotto da Piepoli, secondo cui il 27 per cento degli italiani si è detto favorevole a questa ipotesi.

ore 09.00 – Di Maio: “Solo io premier, Forza Italia inaffidabile” – Il leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, risponde al segretario della Lega, Matteo Salvini: “Il premier deve essere espressione della volontà popolare: il 17 per cento degli italiani ha votato per Salvini premier, il 14 Tajani, il 4 Meloni, ma oltre il 32 per cento ha votato M5s e il sottoscritto come premier”, ha dichiarato Di Maio in un post pubblicato sul Blog delle stelle.

Il leader pentastellato ha anche respinto l’ipotesi di un’alleanza che comprenda Forza Italia: “È una questione di credibilità della democrazia, se qualche leader politico ha intenzione di tornare al passato creando governi istituzionali tecnici, di scopo lo dica davanti al popolo italiano”, ha sottolineato Di Maio, ricordando che per l’elezione di Fico alla presidenza della Camera, “sono mancati 60 voti di Forza Italia”.

Salvini: “Forza Italia è con noi, al 50 per cento si torna a votare” – Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha dichiarato che non intende fare accordi che escludano Forza Italia: “Sono pronto a far saltare tutto anche se si dice ‘Forza Italia fuori dall’accordo’. Io parto dal centrodestra, abbiamo preso i voti insieme e se Di Maio mi chiede di lasciar fuori Forza Italia, lo saluto. Arrivederci”, ha detto Salvini opsite del programma Porta a Porta.

Il leader leghista ha anche aggiunto: “Non puoi andare al governo dicendo: ‘O io o nessuno’. E se Di Maio dicesse davvero ‘o io premier o salta tutto’, questo non è il modo di agire. Se dice così sbaglia, perché ad oggi è nessuno”.

Secondo Salvini, “a oggi, c’è il 50 per cento di probabilità di tornare al voto”. “Non è quello per cui io lavoro e non faccio di certo il calcolo che nelle urne incasserei di più. Ma si sappia che se mi rendessi conto che non c’è una via di uscita, che nessuno è disposto a fare passi indietro, bisognerebbe tornare a chiedere agli italiani”, ha sottolineato il segretario della Lega.

27 marzo – ore 20 – Capigruppo Camera e Senato: ecco tutte le nomine di PD, Forza Italia, M5S. Martedì 27 marzo è stato il giorno delle nomine dei Capigruppo in Parlamento, alla Camera e al Senato. Eccole una per una, partito per partito.

ore 17 – Salvini: “Se Di Maio dice ‘o io premier o niente’ salta l’accordo” – Il leader della Lega Matteo Salvini è tornato a parlare dell’alleanza con il Movimento 5 Stelle nella registrazione della puntata di Porta a Porta, che andrà in onda stasera su Rai Uno. Salvini ha detto che Di Maio non può porre diktat sul candidato premier: “Non si può andare al governo dicendo ‘o io o nessuno’. Così salta tutto. Al momento Di Maio non è nessuno”. Il leader della Lega ha così risposto a chi, come Alfonso Bonafede del M5s, aveva affermato che un governo Lega-M5s non potrebbe prescindere da Di Maio come candidato premier. Salvini ha aggiunto: “C’è un programma che sono pronto a discutere, così come una lista di ministri. Io non pongo diktat e non dirò mai ‘o Salvini o niente’. Chi ragiona così sbaglia. Se dicessi ‘o Salvini o il diluvio sarei solo arrogante’. Bisogna discutere su tutto”.

ore 16.00 – Secondo un sondaggio di EMG, tra gli elettori della Lega e del M5s ben due su tre sarebbero favorevoli a un’alleanza tra i due partiti. Nello specifico, dicono sì a un governo Lega-M5s il 68 per cento degli elettori grillini e il 65,7 di quelli leghisti. Sempre secondo lo stesso sondaggio, un elettore su tre della Lega è favorevole alla rottura della coalizione con Forza Italia.

ore 13.00 – Bonafede (M5S): “Di Maio premier o niente governo” – Il deputato del Movimento Cinque Stelle Alfonso Bonafede, indicato come ministro della Giustizia nell’eventuale governo Di Maio, ha detto che “non si può prescindere dalla presenza di Luigi Di Maio come candidato premier”.

“A queste elezioni i cittadini hanno partecipato con entusiasmo e quindi va data una risposta e questa risposta, secondo noi, non può prescindere dalla presenza di Luigi Di Maio come candidato premier”, ha detto Bonafede intervistato da Radio24.

Alla domanda “o lui o non si fa il governo?”, il deputato ha risposto:”Noi riteniamo che debba essere lui il candidato premier, sì il premier del governo.

ore 12.40 – Il gruppo misto conta 36 deputati e 10 senatori, numeri molto più elevati rispetto all’inizio della precedente legislatura, che partì con 27 deputati e chiuse a 60. All’interno del gruppo misto si contano sette parlamentari eletti con il Movimento Cinque Stelle che sono stati ripudiati per vari motivi.

ore 12.20 – Secondo indiscrezioni di stampa, nel corso delle trattative per il governo, il leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, ha proposto al segretario della Lega, Matteo Salvini i ministeri più importanti. In cambio Di Maio pretende di fare il premier.

ore 09.15 – Il segretario della Lega, Matteo Salvini, apre al reddito di cittadinanza. “Se significasse pagare la gente per stare a casa direi di no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora direi di sì”, ha dichiarato Salvini a margine del Consiglio comunale di Milano.

Intervistato poi da Sky Tg24, il leader leghista ha dichiarato con riguardo alla formazione del prossimo governo: “Si parte dal programma, chiunque ci stia al programma. Chi fa il presidente del Consiglio è l’ultimo dei miei problemi. Io sono pronto, non sono come quei bambini che vanno al campetto che se non fanno gol se ne vanno col pallone. Io sono disponibilissimo a ragionare con tutti”.

ore 15.30 La famiglia Di Battista parte sei mesi per l’America. Alessandro Di Battista fa sapere che il primo giugno partirà per un lungo viaggio nel continente americano con la compagna Sahra e il figlio. “In 6 mesi, come abbiamo sognato, gireremo California, Messico e Guatemala, raccontando le periferie del mondo”.

ore 14.50 Berlusconi:“Salvini ha il diritto e il dovere di provare a formare un governo. Io rimango fedele ai patti: ho detto in campagna elettorale che la forza politica del centrodestra che avrebbe ottenuto più voti avrebbe avuto il diritto di indicare il premier”. È quanto ha dichiarato il leader di Forza Italia in un’intervista al Corriere della Sera.

Berlusconi però si è mostrato molto più scettico sulla possibilità di convergenze con il Movimento 5 Stelle, esprimendosi così su un ipotetico governo Salvini-Di Maio: “Sarebbe un ircocervo, l’animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un governo Cinque Stelle? Non credo che l’elettorato di centrodestra lo perdonerebbe. Ma si tratta di ipotesi del tutto teoriche”.

ore 13.45 – “Sono pronto a fare il premier ma non è che dico ‘O Salvini o la morte'”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini. “Salvini è a disposizione, ma se c’è una squadra possiamo ragionare con la squadra”, ha sottolineato il leader leghista in un’intervista all’emittente Telelombardia.

“Chi ci ha votato ci ha dato fiducia per fare delle cose come l’abolizione della legge Fornero e su questo vediamo in parlamento chi ci sta”, ha aggiunto Salvini.

ore 13.30 – sono in corso le manovre per la scelta dei capigruppo. Le nomine andranno formalizzate entro il pomeriggio del 27 marzo (entro le 15.30 per la Camera ed entro le 16.30 per il Senato).

Nel Movimento Cinque Stelle la partita sembra già chiusa: Danilo Toninelli sarà capogruppo al Senato e Giulia Grillo alla Camera. Forza Italia punterà su due donne: Anna Maria Bernini al Senato e Maria Stella Gelmini alla Camera. Nella Lega, invece, la scelta è ricaduta su Giancarlo Giorgetti alla Camera e Gian Marco Centinaio al Senato. Per Fratelli d’Italia in pole position ci sono Fabio Rampelli e Ignazio La Russa.

Nel Partito democratico, invece, Lorenzo Guerini e Andrea Marcucci sono sostenuti dall’area vicina all’ex segretario, Matteo Renzi, ma in lizza ci sono anche Monica Cirinnà, Anna Rossomando, Graziano Delrio e Matteo Richetti.

ore 11.00 – Salvini: “Il prossimo premier non potrà che essere indicato dal centrodestra, la coalizione che ha preso più voti“. Lo ha detto il 25 marzo il segretario della Lega, Matteo Salvini.

“Decide Mattarella”, gli risponde il garante del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, intercettato dai giornalisti all’hotel Forum di Roma. Secondo Grillo, “Salvini è uno che quando dice una cosa la mantiene, il che è una cosa rara”.

Di Maio ha replicato: L’elezione dei presidenti di Camera e Senato è cosa diversa dalla formazione del nuovo governo.

Intanto, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sostiene che “Salvini ha il diritto e il dovere di provare a formare un governo” e sottolinea che un accordo Lega e Movimento Cinque Stelle “sarebbe un ircocervo, l’animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili”.

24 marzo – ore 13.10 – Sono stati eletti i nuovi presidenti di Camera e Senato. Roberto Fico (M5S) è il nuovo presidente della Camera. Al Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (Forza Italia), prima donna. Profilo Alberti Casellati.

ore 13.05 – Maria Elisabetta Alberti Casellati, chi è la nuova presidente del Senato? La senatrice di Forza Italia era stata eletta nel Consiglio superiore di magistratura nel 2014. Avvocato divorzista, è una berlusconiana della prima ora. Leggi il profilo completo

Ecco qual è la distribuzione dei seggi nelle due Camere alle varie forze politiche: Camera dei Deputati e Senato della Repubblica

– Nessuna coalizione o forza politica ha raggiunto la maggioranza dei seggi, come consuetudine i diversi partiti che hanno ottenuto una rappresentanza parlamentare prenderanno parte alle Consultazioni del presidente della Repubblica. Ma quando iniziano e come funzionano?

– Matteo Renzi ha detto: “Le elezioni sono finite. Il PD ha perso. Occorre voltare pagina. Per questo lascio la guida del partito. Basta attaccare me.”

– Polemiche interne al PD su dimissioni congelate di Renzi e futuro del partito: Il governatore del Piemonte Chiamparino: “Io segretario? Perché no?”. Emiliano: “Sì ad alleanza con M5s”.

– Calenda is iscrive al PD. Intanto Calenda, ministro allo Sviluppo Economico ha detto che si iscriverà al PD. “Risollevare il partito, domani mi iscrivo”. Ma chi è Carlo Calenda, e perché ha deciso di iscriversi al Pd?

– Alla Camera sono stati ripartiti 607 seggi sui 630 disponibili. La quota più consistente premia il Movimento 5 Stelle, primo partito con il 32,66% delle preferenze, 133 deputati.

– Matteo Renzi si è dimesso da segretario del PD.

Domenica 4 marzo 2018 si tengono in Italia le elezioni politiche. I cittadini sono chiamati alle urne per rinnovare il parlamento dalle 7 alle 23 (qui una guida breve e semplice per capire come si vota).

Sono quasi 47 milioni gli italiani attesi al voto per rinnovare la Camera dei Deputati (22.5 milioni di uomini e 24 milioni di donne) e circa 43 milioni coloro che potranno votare al Senato (sono meno perché per eleggere i senatori è necessario avere almeno 25 anni).

L’affluenza al voto negli 15 anni è diminuita passando dall’81 per cento del 2001 al 75 per cento nel 2013 (nel 1992 è stata dell’87 per cento).

Siamo, con ogni probabilità, di fronte alle elezioni politiche più incerte dell’ultimo decennio. Cosa accadrà dopo il 4 marzo? Le previsioni. In redazione a TPI, Luca Serafini ha messo insieme tre possibili scenari dopo il voto del 4 marzo.

Le schede consegnate agli elettori sono due: una rosa per la Camera dei Deputati e una gialla per il Senato della Repubblica, ma la modalità di voto è la medesima.

Le schede che gli elettori troveranno al seggio in occasione di questa tornata elettorale avranno un tagliando anti-frode con un numero di serie e non potranno essere inserite direttamente nell’urna, ma dovranno prima essere consegnate al presidente, che provvederà a staccare il tagliando e a inserirle nell’urna, per verificare che non ci siano anomalie. In concomitanza delle elezioni politiche, il 4 marzo si vota anche per le regionali in Lazio e Lombardia.

Gli ultimi sondaggi “pubblicabili”, quelli di venerdì 16 febbraio per intenderci, indicano un vantaggio della coalizione di centrodestra, composta da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, rispetto al centrosinistra formato da Partito Democratico, Più Europa, Civica Popolare e Insieme. Il Movimento 5 Stelle è in lizza per diventare il primo partito italiano alle elezioni del 4 marzo.

Il Rosatellum

È la prima volta che si vota con la nuova legge elettorale, il Rosatellum, un sistema elettorale misto: alla Camera 231 seggi saranno assegnati con il sistema maggioritario in altrettanti collegi uninominali, 386 invece con il sistema proporzionale.

Nei collegi uninominali, con il maggioritario, vince il candidato che ottiene anche un solo voto più degli altri, mentre nel proporzionale i seggi vengono assegnati in maniera proporzionale in base ai voti ottenuti.

Ai seggi di cui sopra vanno poi aggiunti i 12 seggi degli italiani all’estero, eletti con il proporzionale, e quello uninominale della Valle d’Aosta, che essendo uno solo viene matematicamente assegnato con il sistema uninominale.

Lo stesso meccanismo vale anche per il Senato, dove 102 seggi sono assegnati in altrettanti collegi uninominali, e i restanti 207 con il sistema proporzionale, mentre anche qui i sei senatori in rappresentanza degli italiani all’estero saranno eletti con il sistema proporzionale.

In entrambe le camere, dunque, il 36 per cento dei membri sarà eletto con il sistema maggioritario in collegi uninominali, mentre il rimanente 64 per cento con il proporzionale.

La questione della maggioranza assoluta

Con molta probabilità, la legge elettorale del Rosatellum non garantirà una maggioranza assoluta a nessuna delle forze politiche che corrono per queste elezioni politiche del 4 marzo. Si stima che la soglia per raggiungere la maggioranza assoluta sia intorno, o superiore, al 40 per cento. Una cifra che nessun sondaggio sin qui ha mai attribuito ad alcuna coalizione politica (e men che mai ad alcun partito).

Questo, senza considerare il fatto che ogni coalizione è frutto di un’unione funzionale al voto e che tuttavia cela una tensione su diversi punti centrali di questa campagna elettorale (come ad esempio la sostanziale differenza tra l’idea di Salvini della Lega e quella di Berlusconi di Forza Italia sull‘immigrazione e sulla posizione dell’Italia in Europa). Intanto, è stato confermato che Antonio Tajani è il candidato premier di Forza Italia.

Osservando i programmi elettorali dei partiti a confronto, è possibile notare che in questa campagna elettorale tutti hanno promesso molto ma sarà difficile rispettare ciascuno di questi patti.

Ad ogni modo, la vera sfida è perlopiù incentrata su alcuni collegi chiave al sud d’Italia contesi tra il centrodestra e il M5S, guidata dal leader Luigi di Maio e la sua nuova, già pre-annunciata, squadra di governo, composta da 17 ministri (5 donne).

Giovedì primo marzo 2018 l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) ha diffuso gli ultimi dati disponibili sul tasso di disoccupazione e sul Pil in Italia. Si tratta di cifre che erano particolarmente attese, poiché vengono comunicate a soli tre giorni dalle elezioni del 4 marzo (Qui una guida breve e semplice per capire come si vota).