Elezioni 2018, ultime notizie | Berlusconi: “Salvini ha il diritto e il dovere di governare”

Elezioni italiane 2018 | Tutte le ultime notizie in tempo reale | Le ultime news, le previsioni e le anticipazioni (aggiornare continuamente la pagina)

26 marzo – ore 15.30 La famiglia Di Battista parte sei mesi per l’America. Alessandro Di Battista fa sapere che il primo giugno partirà per un lungo viaggio nel continente americano con la compagna Sahra e il figlio. “In 6 mesi, come abbiamo sognato, gireremo California, Messico e Guatemala, raccontando le periferie del mondo”.

ore 14.50 Berlusconi:“Salvini ha il diritto e il dovere di provare a formare un governo. Io rimango fedele ai patti: ho detto in campagna elettorale che la forza politica del centrodestra che avrebbe ottenuto più voti avrebbe avuto il diritto di indicare il premier”. È quanto ha dichiarato il leader di Forza Italia in un’intervista al Corriere della Sera.

Berlusconi però si è mostrato molto più scettico sulla possibilità di convergenze con il Movimento 5 Stelle, esprimendosi così su un ipotetico governo Salvini-Di Maio: “Sarebbe un ircocervo, l’animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un governo Cinque Stelle? Non credo che l’elettorato di centrodestra lo perdonerebbe. Ma si tratta di ipotesi del tutto teoriche”.

ore 13.45 – “Sono pronto a fare il premier ma non è che dico ‘O Salvini o la morte'”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini. “Salvini è a disposizione, ma se c’è una squadra possiamo ragionare con la squadra”, ha sottolineato il leader leghista in un’intervista all’emittente Telelombardia.

“Chi ci ha votato ci ha dato fiducia per fare delle cose come l’abolizione della legge Fornero e su questo vediamo in parlamento chi ci sta”, ha aggiunto Salvini.

ore 13.30 – sono in corso le manovre per la scelta dei capigruppo. Le nomine andranno formalizzate entro il pomeriggio del 27 marzo (entro le 15.30 per la Camera ed entro le 16.30 per il Senato).

Nel Movimento Cinque Stelle la partita sembra già chiusa: Danilo Toninelli sarà capogruppo al Senato e Giulia Grillo alla Camera. Forza Italia punterà su due donne: Anna Maria Bernini al Senato e Maria Stella Gelmini alla Camera. Nella Lega, invece, la scelta è ricaduta su Giancarlo Giorgetti alla Camera e Gian Marco Centinaio al Senato. Per Fratelli d’Italia in pole position ci sono Fabio Rampelli e Ignazio La Russa.

Nel Partito democratico, invece, Lorenzo Guerini e Andrea Marcucci sono sostenuti dall’area vicina all’ex segretario, Matteo Renzi, ma in lizza ci sono anche Monica Cirinnà, Anna Rossomando, Graziano Delrio e Matteo Richetti.

ore 11.00 – Salvini: “Il prossimo premier non potrà che essere indicato dal centrodestra, la coalizione che ha preso più voti“. Lo ha detto il 25 marzo il segretario della Lega, Matteo Salvini.

“Decide Mattarella”, gli risponde il garante del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, intercettato dai giornalisti all’hotel Forum di Roma. Secondo Grillo, “Salvini è uno che quando dice una cosa la mantiene, il che è una cosa rara”.

Di Maio ha replicato: L’elezione dei presidenti di Camera e Senato è cosa diversa dalla formazione del nuovo governo.

Intanto, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sostiene che “Salvini ha il diritto e il dovere di provare a formare un governo” e sottolinea che un accordo Lega e Movimento Cinque Stelle “sarebbe un ircocervo, l’animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili”.

24 marzo – ore 13.10 – Sono stati eletti i nuovi presidenti di Camera e Senato. Roberto Fico (M5S) è il nuovo presidente della Camera. Al Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (Forza Italia), prima donna. Profilo Alberti Casellati.

ore 13.05 – Maria Elisabetta Alberti Casellati, chi è la nuova presidente del Senato? La senatrice di Forza Italia era stata eletta nel Consiglio superiore di magistratura nel 2014. Avvocato divorzista, è una berlusconiana della prima ora. Leggi il profilo completo

ore 10.00 – È il giorno decisivo per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato, dopo la giornata di venerdì 23 marzo. Nonostante i numerosi incontri, non c’è ancora un accordo sulle presidenze. Il Senato sarà deciso oggi in ogni caso. Segui qui la diretta sulle elezioni dei presidenti di Camera e Senato, con gli aggiornamenti in tempo reale.

ore 16.30 Si è concluso il vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli, a Roma, convocato per decidere la strategia della coalizione sull’elezione dei presidenti di Camera e Senato. Salvini, Berlusconi e Meloni hanno accettato la condizione posta nelle ultime ore dal Movimento Cinque Stelle, ovvero quella di avere un proprio esponente come presidente della Camera. In una nota diffusa al termine dell’incontro si legge: “Il centrodestra propone ai capigruppi parlamentari un comune percorso istituzionale che consenta alla coalizione vincente (il centrodestra) di esprimere il presidente del Senato e al primo gruppo parlamentare M5s il presidente della Camera. A tal fine anche per concordare i nomi i leader del centrodestra invitano le altre forze politiche ad un incontro congiunto domani”.

“Il centrodestra – continua la nota – riconosce in ciascun ramo del Parlamento un vicepresidente a ogni gruppo parlamentare che non esprima il presidente. Confidiamo – continua il comunicato – che una tale proposta così rispettosa del voto degli italiani possa essere accolta positivamente da tutte le altre forze in campo”.

Secondo quanto trapela, il nome più accreditato per la presidenza del Senato, che a questo punto spetterebbe al centrodestra, è quello di Paolo Romani.

ore 11.00 – Cosa voterebbero oggi gli italiani se si tornasse alle urne – Sono passate ormai 3 settimane dalle elezioni politiche del 4 marzo 2018, e i risultati sono ormai ben noti. Ma cosa sarebbe successo se fossimo tornati al voto oggi? Come sarebbero cambiate le scelte degli italiani alle urne? Secondo due sondaggi condotti da Euromedia e Istituto Piepoli, i risultati sarebbero più o meno simili a quelli del 4 marzo, con Forza Italia e Pd in ulteriore calo a vantaggio di Lega e Movimento Cinque Stelle

21 marzo ore 10.00 – Berlusconi e Salvini hanno trovato un accordo: presidenza del senato a Forza Italia, il candidato di centro-destra alle regionali in Friuli alla Lega – Durante un incontro ad Arcore tra i leader dei due partiti della coalizione di centro-destra, è stato trovato un accordo su come spartirsi le cariche. La presidenza del senato andrà a Forza Italia, in lizza ci sono Paolo Romani, Anna Maria Bernini, Maurizio Gasparri. Mentre per quanto riguarda le regionali in Friuli, il candidato del centro-destra non sarà il forzista, come inizialmente indicato da Berlusconi Renzo Tondo, ma piuttosto il leghista Massimiliano Fedriga. Salvini e Di Maio si erano già accordati per una spartizione delle presidenze delle due camere: Senato al centro-destra e camera al M5s. Uno dei nomi indicati da M5s per Montecitorio è Riccardo Fraccaro, insieme a Roberto Fico.



ore 12.00 – “Vi spiego perché il Movimento 5 stelle ha vinto le elezioni”: Davide Casaleggio al Washington Post – Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto, fondatore con Beppe Grillo del M5s, e uno dei massimi dirigenti del partito, in un articolo del Washington Post ha spiegato perché il Movimento ha trionfato.

20 marzo ore 10.30 – Accordo vicino tra Di Maio e Salvini sulla presidenza delle Camere. Secondo il quotidiano il Corriere della Sera, il Senato dovrebbe andare ai Cinque Stelle e la Camera al centro-destra. All’inizio l’ipotesi in campo prevedeva l’esatto contrario, Camera al M5s e Senato alla Lega. Il Movimento Cinque stelle vorrebbe una donna “dal chiaro profilo politico”, mentre per la Camera Salvini pensa già ai nomi di Giancarlo Giorgetti o Massimiliano Fedriga, entrambi leghisti. Il Sole 24 ore invece scrive che Di Maio e Salvini potrebbero diventare personalmente i presidenti delle due camere. Repubblica parla anche di un altro nome, quello di Giulia Bongiorno, eletta con la Lega.

19 marzo ore 11.00 – Beppe Grillo ha rilasciato un’intervista al quotidiano Repubblica prima del suo spettacolo Insomnia a Verona. “È finita l’era dei vaffa, ma quella degli inciuci non comincerà”. Ecco cos’ha detto.

18 marzo – ore 17.20 – Il leader della Lega Matteo Salvini telefona a Luigi Di Maio. Ho parlato oggi pomeriggio, per pochi minuti, con Luigi di Maio. Con lui ci siamo confrontati sulla questione delle presidenze delle Camere in vista del voto di venerdì prossimo. Non abbiamo parlato di nomi né di ruoli. Per quanto mi riguarda sarò contento, come centrodestra, di sentire lui e gli altri esponenti politici nei prossimi giorni con l’unico obiettivo di giungere quanto prima a rendere operativo il Parlamento con la designazione delle rispettive presidenze”, ha detto Salvini.

ore 19.00 – Macron incontra Merkel: “Il voto in Italia ha scosso l’Ue”.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto oggi all’Eliseo la cancelliera Angela Merkel, reduce dal recente incarico di governo rinnovato grazie alla Grosse Koalition. I leader europei hanno parlato a lungo e vogliono dare vita a un nuovo tavolo di lavoro duraturo, volto a dare vita a una collaborazione proficua. “Le elezioni italiane hanno scosso il contesto europeo”, ha detto Macron a margine dell’incontro. Il presidente francese ha detto che è importante ora lavorare su un quadro europeo profondamente scosso in seguito ai fatti della Brexit e delle elezioni italiane in cui hanno avuto la meglio gli estremismi.

ore 18.00 – Alleanza Lega-M5s: ecco come vogliono cambiare la legge elettorale per tornare presto al voto. Lega e M5s rivendicano pubblicamente la vittoria alle elezioni e dicono di voler formare un governo quanto prima. In realtà, però, hanno capito che potrebbe convenirgli tornare al voto. Ecco perché e qual è il loro piano.

16 marzo – ore 11.05 – Lega e M5s crescono nei sondaggi. Uno degli ultimi rilevamenti condotti dall’istituto Swg vede ora la Lega al 22,3 per cento (+4,9 per cento rispetto al 4 marzo).

Forza Italia è scesa dal 14 al 10,5, Fratelli d’Italia è al 3,1 (dal 4,4). Complessivamente, la coalizione di centro-destra perde poco meno di un punto percentuale, dal 37,1 al 36,9.

Il M5s si assesta al 34,5 (dal 32,7).

Il Pd perde uno 0,7 mentr eLiberi e uguali è sotto il 3%, al 2,7. In questo articolo trovate tutti i risultati del voto del 4 marzo.

16 marzo – ore 09:00 – Alleanza Lega-M5s: ecco i punti in comune e le differenze nei programmi. Al momento appare probabile un accordo tra leghisti e pentastellati per la formazione di un governo. I due partiti condividono alcune battaglie, mentre su altri punti dei rispettivi programmi non c’è sintonia. Leggi l’articolo completo qui.

15 marzo – ore 16.40 I capigruppo del Movimento Cinque Stelle Danilo Toninelli e Giulia Grillo hanno concluso i colloqui con le altre forze politiche per l’elezioni dei presidenti delle Camere. “C’è un’apertura degli altri partiti, in particolare della Lega e del Pd. Si tratta di un’apertura di metodo”, ha detto Toninelli. Alla domanda se questa apertura riguardi l’assegnazione ai grillini della presidenza della Camera, Giulia Grillo ha risposto in modo affermativo: “Visti i numeri…”

Toninelli e Grillo hanno parlato con il Pd (rappresentato del neosegretario Martina e da Lorenzo Guerini) e la Lega (rappresentata da Giancarlo Giorgietti), ma anche col leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso.

Toninelli ha chiarito come il M5s sia interessato più alla presidenza di Montecitorio che a quella di Palazzo Madama: “Vogliamo partire dalla Camera per poter abolire i vitalizi”, ha detto alla stampa.

14 marzo – ore 21.00 – Continua l’opera di dialogo e trattativa tra M5s e Lega dopo il voto del 4 marzo, in vista dell’elezione dei presidenti di Camera e Senato.

Oggi, mercoledì 14 marzo, Matteo Salvini ha chiamato il leader del M5s Luigi Di Maio proprio con l’obiettivo di trovare un accordo sulla presidenza delle Camere.

È lo stesso Di Maio che ha spiegato i dettagli della telefonata in un post su Facebook: “Poco dopo le ore 20 ho ricevuto una telefonata da Matteo Salvini. Mi fa piacere raccontarvi cosa ci siamo detti perché voglio che tutto avvenga nella massima trasparenza. Ho ricordato a Salvini che il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica del Paese, con il 32% dei voti, pari a quasi 11 milioni di italiani che ci hanno dato fiducia, e che alla Camera abbiamo il 36% dei deputati. Per noi questa volontà è sacrosanta e vogliamo che venga rispecchiata attraverso l’attribuzione al MoVimento della presidenza della Camera dei Deputati. Questo ci permetterà di portare avanti, a partire dall’Ufficio di Presidenza, la nostra battaglia per l’abolizione dei vitalizi e tanto altro. Così come Salvini ha riconosciuto il nostro straordinario risultato, anche io ho riconosciuto il successo elettorale ottenuto dalla Lega. Domani i nostri capigruppo Giulia Grillo e Danilo Toninelli si confronteranno anche con le altre forze politiche. L’interlocuzione sulle presidenze delle Camere, come abbiamo già detto, è slegata da ciò che riguarderà la formazione del governo. Ps: non è in programma nessun incontro”.

Salvini ha replicato: “A nome della coalizione più votata dagli italiani ho ritenuto mio dovere telefonare a Di Maio, Martina e Grasso, per aprire un dialogo sulle presidenze delle Camere, per garantire agli italiani che si perda meno tempo possibile e che si rispetti il voto del 4 marzo. Rendere più veloci e trasparenti i regolamenti, tagliare vitalizi e spese inutili sarà una nostra priorità”.

Il leader della Lega ha anche detto che lavorerà per trovare una maggioranza in grado di formare un nuovo governo, ma che tra gli interlocutori con cui intende dialogare non c’è il Pd.

Salvini deve in ogni caso fare i conti con Silvio Berlusconi, secondo partito della coalizione di centrodestra, grazie al quale oggi risulta uno dei “vincitori” di queste elezioni politiche (senza i voti di Forza Italia, la Lega da sola non peserebbe così tanto). Berlusconi nega fermamente una qualsiasi alleanza con i Cinque Stelle.

14 marzo – ore 11.00 – Iniziano le trattative per trovare un accordo sui presidenti di Camera e Senato – L’ipotesi di un governo di tutti, un esecutivo istituzionale, non piace ai due leader dei partiti usciti vincitori dalle elezioni del 4 marzo. Salvini e Di Maio hanno escluso questa possibilità. Da oggi inizieranno le trattative per trovare un accordo sui presidenti delle due Camere, banco di prova per le trattative sul governo delle prossime settimane. Le trattative per il centro destra saranno condotte proprio da Salvini, come indicato dagli altri due leader della sua coalizione Berlusconi e Meloni, per il Pd da Maurizio Martina e per il M5s da Luigi Di Maio. Ecco cosa c’è da sapere.

ore 18.45 – Chi saranno i nuovi presidenti di Camera e Senato? Il 23 marzo 2018 ci sarà l’elezione dei presidenti di Camera e Senato: un passaggio chiave per capire quale maggioranza si potrà formare in parlamento. Ecco quali sono i nomi in lizza.

ore 16 – Ecco come finanzieremo il reddito di cittadinanza: la soluzione del M5s. “Il reddito di cittadinanza del M5s si finanzia da solo”: Pasquale Tridico, ministro del Lavoro designato dal leader Di Maio, ha spiegato in che modo e dove si troveranno i 17 miliardi di euro per sostenere questa misura.

ore 15 – Padoan: “L’Italia dopo il voto è un elemento di incertezza per la Ue”. Al termine del vertice Ecofin con i ministri delle Finanze europei, il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan ha commentato la situazione politica italiana in vista dell’approvazione del Def (Documento di economia e finanza). Padoan ha riferito che ieri sera, durante la riunione dell’Eurogruppo, “lo stesso commissario Moscovici Padoan nell’introdurre la discussione sullo stato dell’economia ha parlato dell’Italia come un elemento di incertezza”.

ore 12 – Delrio: “Governo di scopo? Valuteremo”. Il ministro dei Trasporti Graziano Delrio in un’intervista radiofonica ha aperto a un possibile appoggio del Pd a un governo di scopo in caso di richiesta del Colle. “Se Mattarella ci chiedesse di fare un governo di scopo valuteremo”, ha detto Delrio. “Il presidente ha sempre la nostra attenzione e la nostra collaborazione. Noi siamo disponibili ad ascoltare, diversamente da quello che hanno fatto Lega e M5S nel corso dell’ultima legislatura”.

13 marzo – Salvini lascia il parlamento Ue. Il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, ha parlato alla sede del parlamento europeo di Strasburgo, per l’ultima volta in veste di eurodeputato. Ha deciso infatti di rassegnare le dimissioni essendo stato eletto senatore con la Lega in Calabria.

“Ignoreremo il tetto del 3 per cento”, ha detto Salvini. “Sarebbe impossibile un’uscita dell’Italia dall’euro improvvisa e solitaria”.

“L’Europa non può essere un enorme campo profughi”, ha aggiunto il leader della Lega. “In Europa non ci sarà più l’asse popolari-socialisti, i popoli europei porteranno la loro identità a Strasburgo”. Qui il discorso completo.

ore 19.00 – Domani, martedì 13 marzo, conferenza stampa di Luigi Di Maio alla sede della Stampa Estera a Roma. Clicca qui per la diretta.

ore 19.30 – Direzione Pd, il riassunto della giornata. Leggi

ore 18.00 – Ancora in corso la direzione Pd. È iniziata alle 15 a Roma la direzione del Partito democratico, la prima dopo la sconfitta alle elezioni. Il segretario dimissionario Matteo Renzi non è presente, ma viene letta la sua lettera di dimissioni ufficiali. Il ministro Maurizio Martina, neosegretario reggente del Pd, ha tenuto il suo intervento, durante il quale ha ringraziato Renzi “per il lavoro fatto e per il gesto forte delle dimissioni”. Martina ha detto che “la crisi è della sinistra in generale” e ha proposto una “convocazione seminariale della direzione dove senza alibi senza scorciatoie o capri espiatori si analizzi la sconfitta”. Qui il link con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

ore 11.40 – Mattarella ha detto che serve responsabilità. “Siamo tutti ugualmente responsabili del futuro. Serve corresponsabilità senza chiudersi nella propria dimensione personale, individuale, magari con egoismo”, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante un incontro con gli Alfieri della Repubblica, i ragazzi minori di 18 anni che si sono distinti nello studio, nel volontariato o in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, o di solidarietà.

ore 11 – Le dichiarazioni di Matteo Renzi a poche ore dalla direzione Pd. Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della Sera ha dichiarato: “il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso. Sono stati 4 anni difficili ma belli. Abbiamo fatto uscire l’Italia dalla crisi. Quando finirà la campagna di odio tanti riconosceranno i risultati. Ma la sconfitta impone di voltare pagina. Tocca ad altri. Io darò una mano: noi non siamo quelli non che scendono dal carro, semplicemente perché il carro lo hanno sempre spinto. Continuerò a farlo con il sorriso: non ho rimpianti, non ho rancori”. Alle 15 di oggi pomeriggio inizia la direzione Pd. “Non esiste governo guidato dai 5 Stelle che possa ottenere il via libera del Pd”, ha aggiunto il segretario dimissionario.

12 marzo – Brunetta pensa a un’alleanza Renzi-Berlusconi. “Vedrei bene Renzi e Berlusconi insieme nel centrodestra allargato”, lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo uscente di Forza Italia a Montecitorio, ospite a Circo Massimo su Radio Capital. “Sarebbe giusto dare una presidenza delle Camere al Pd per ottenere un appoggio esterno a un nostro governo”, ha aggiunto Brunetta.

11 marzo – Matteo Orfini, presidente del Partito Democratico, ha detto che un governo M5S equivarrebbe alla fine del Pd. Orfini, intervistato da Lucia Annunziata a In mezz’ora in più, su Rai Tre, ha detto che se dovesse esserci un governo dei Cinque Stelle, questo vorrebbe dire la fine del Pd.

10 marzo – La giornata di oggi, sabato 10 marzo, continua nell’incertezza politica da parte di tutte le forze politiche che non sembrano essere in grado di trovare alcun tipo di accordo. Il Partito Democratico si defila sempre più: in attesa delle dimissioni definitive di Renzi alla dirigenza di lunedì, Rosato ha detto che i dem non hanno paura del voto, e ha invitato M5s e Lega a fare loro un governo insieme, avendo programmi “simili”. Brunetta, capogruppo di Forza Italia, in un’intervista al quotidiano Avvenire ha aperto “non solo al Pd, ma anche al M5s, auspicando un “dialogo per le presidenze delle Camere”. Di Maio, leader politico del M5s, gli ha risposto su Facebook: “Noi siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche, ma chiaramente pretenderemo il riconoscimento del voto degli italiani che ci hanno indicato come prima forza politica del Paese”. Di Maio ha anche insistito sul fatto che “in questo momento il M5s è determinante: un governo senza di noi non si può fare a meno che (e sarebbe un clamoroso insulto alla democrazia) non decidano di fare un governo con tutti contro di noi. Ma in quel caso sarebbe la loro fine”. Infine, Fratoianni di Liberi e Uguali se la prende con D’Alema e Bersani dopo il voto, per la loro “sovraesposizione”, che ha contribuito al “fallimento”.

21.00 – Elezioni 2018, l’appello di Pif al Pd: “Sì all’alleanza con il M5S: non lasciamo il paese alla destra”. “È arrivato il momento di mettere l’orgoglio da parte. Avete fatto un governo con Alfano. E adesso vi fate storie per il M5S. Non penso che sia facile da fare, ma penso che sia, dal punto di vista morale, obbligatorio provarci”. Il video.

20.30 – Un tempo comunisti, oggi grillini: il 35% degli elettori del PCI nel 1987 ora vota M5S. I dati, molto interessanti.

15.15 Il segretario della Lega Matteo Salvini, in una conferenza stampa tenuta a Milano in occasione dell’incontro con i neo-eletti, ha aperto a un allargamento del consenso per trovare una maggioranza in parlamento. Salvini si è rivolto al Pd: “Mi auguro che da parte del Partito Democratico ci sia una disponibilità per dare al paese una via d’uscita, indipendentemente da chi sarà il segretario dopo le primarie”. Salvini ha poi parlato della manovra economica :”Chiunque governerà dovrà preparare una manovra economica. La nostra sarà incentrata sul sostegno al lavoro e sulla riduzione delle tasse. Saranno contenti anche a Bruxelles, perché una manovra fatta in questo modo permetterà all’Italia di crescere”.

ore 12.00 – Salvini incontra i nuovi eletti al parlamento e annuncia a Bruxelles: “Presenteremo subito una manovra con meno tasse” – Per il momento il segretario della Lega non cerca accordi con altri partiti per governare, sostenendo che un accordo potrà essere fatto solo sulla base dei programmi. “Stiamo lavorando, entro aprile qualunque sia il governo c’è una manovra economica da preparare. Leggo che Bruxelles vuole nuove tasse, noi presenteremo una manovra alternativa fondata sul contrario: meno tasse. E a Bruxelles saranno contenti perché tutti sono contenti se l’Italia cresce”, ha detto parlando davanti ai parlamentari neoeletti, durante un’assemblea alle Stelline di Milano, nel giorno del suo 45esimo compleanno.

9 marzo ore 10.00 – Dopo l’appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto ristabilire l’ordine e mettere in riga i partiti nel caos del dopo elezioni, è la volta del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a parlare. In un’intervista a Repubblica, parlando delle primarie del Pd, ha detto: “Io ci sarò. Anche alle primarie, non escludo nulla.

09.30 – Nicola Zingaretti, candidato del centrosinistra e governatore uscente, è stato da pochi giorni riconfermato presidente della regione Lazio, ottenendo il 33,3 per cento dei voti. Ha avuto la meglio su Stefano Parisi del centrodestra (31,5 per cento) e su Roberta Lombardi, Movimento Cinque Stelle, che ha raccolto il 27,3 per cento dei consensi. Qui i risultati definitivi.

09:00 – Dopo la debacle alle elezioni del 4 marzo 2018, il segretario Pd Renzi ha presentato le sue dimissioni. Chi sarà il prossimo segretario del Pd? L’articolo completo.

08. 40 – Il Pd dovrebbe allearsi con il M5S? 5 motivi per non farlo: commento, leggi.

ore 15.00 – Nel 2013 il M5S umiliò Bersani totalmente noncurante dell’appello alla responsabilità che allora fu fatto esattamente per lo stesso motivo per cui oggi Di Maio lo fa al Pd. Perché mai il Pd ora dovrebbe rispondere diversamente da come fece M5s? Il commento di Dino Ameduni.

ore 13.15 – Dopo il grande successo alle urne, Luigi Di Maio sembra intenzionato a voler andare a Palazzo Chigi, ma il suo partito non ha la maggioranza in Parlamento. Con chi si potrà alleare? A che condizioni? Quanto è verosimile un governo guidato da lui? Leggi l’articolo completo.

8 marzo ore 12.15 – Durante il discorso in occasione della Festa della donna il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che bisogna tutti avere senso di responsabilità e pensare al bene generale dei cittadini. “Abbiamo ancora – e questo riguarda tutti – avremo sempre bisogno di questa attitudine: del senso di responsabilità di saper collocare al centro l’interesse generale del Paese e dei suoi cittadini”, ha detto.

ore 18.34 – Matteo Salvini è stato eletto senatore in Calabria (leggi l’articolo completo). Matteo Salvini era candidato in cinque diverse circoscrizioni plurinominali al senato, risultando eletto in quattro (Lazio 1, Lombardia 4, Liguria e Calabria). In questi casi, la legge elettorale prevede che il candidato opti automaticamente per la circoscrizione in cui la lista ha preso meno voti. Tra le quattro circoscrizioni in cui Salvini p stato eletto, quella calabrese è stata quella in cui la Lega ha preso meno voti (59mila), e per questa ragione il leader leghista è stato eletto senatore proprio lì.

ore 16.00 – Elezioni 4 marzo 2018: chi ha vinto, chi ha perso | Ecco tutti i risultati definitivi delle elezioni politiche 2018 in Italia: le percentuali alla Camera e al Senato, e i seggi del nuovo Parlamento (leggi articolo completo).

ore 11.50 – All’ingresso della sede di Casapound a Trento “Lo spazio libero del Baluardo” è scoppiato un ordigno rudimentale, intorno alle 4.30 di questa notte. Si sono riscontrati danni alla serranda e alla porta a vetri. “Unico voto utile, antifascismo sempre” è la scritta comparsa sul luogo dell’attacco.

10.15 – Balotelli s’indigna per il senatore nero leghista: “Ma vergogna!” Toni Iwobi è il primo senatore nero d’Italia ed è stato eletto con la Lega. Qui un suo profilo e la sua posizione in tema di immigrazione.

10.00 – Potrebbe durare molto poco il tesseramento del ministro Calenda nel PD: “Se il PD si allea con il M5S il mio sarà il tesseramento più breve della storia dei partiti politici”. Lo scrive si Twitter il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda. In questo articolo abbiamo spiegato chi é.

7 marzo, 09.00 – Salvini apre “alle forze di sinistra che guardano alla Lega”

Ecco qual è la distribuzione dei seggi nelle due Camere alle varie forze politiche: Camera dei Deputati e Senato della Repubblica

– Nessuna coalizione o forza politica ha raggiunto la maggioranza dei seggi, come consuetudine i diversi partiti che hanno ottenuto una rappresentanza parlamentare prenderanno parte alle Consultazioni del presidente della Repubblica. Ma quando iniziano e come funzionano?

– Matteo Renzi ha detto: “Le elezioni sono finite. Il PD ha perso. Occorre voltare pagina. Per questo lascio la guida del partito. Basta attaccare me.”

– Polemiche interne al PD su dimissioni congelate di Renzi e futuro del partito: Il governatore del Piemonte Chiamparino: “Io segretario? Perché no?”. Emiliano: “Sì ad alleanza con M5s”.

– Calenda is iscrive al PD. Intanto Calenda, ministro allo Sviluppo Economico ha detto che si iscriverà al PD. “Risollevare il partito, domani mi iscrivo”. Ma chi è Carlo Calenda, e perché ha deciso di iscriversi al Pd?

– Debora Serracchiani si è dimessa dalla segreteria nazionale PD. Si anche dimettono i segretari regionali in Campania e Umbria.

– Alla Camera sono stati ripartiti 607 seggi sui 630 disponibili. La quota più consistente premia il Movimento 5 Stelle, primo partito con il 32,66% delle preferenze, 133 deputati.

– Matteo Renzi si è dimesso da segretario del PD.

Domenica 4 marzo 2018 si tengono in Italia le elezioni politiche. I cittadini sono chiamati alle urne per rinnovare il parlamento dalle 7 alle 23 (qui una guida breve e semplice per capire come si vota).

Sono quasi 47 milioni gli italiani attesi al voto per rinnovare la Camera dei Deputati (22.5 milioni di uomini e 24 milioni di donne) e circa 43 milioni coloro che potranno votare al Senato (sono meno perché per eleggere i senatori è necessario avere almeno 25 anni).

L’affluenza al voto negli 15 anni è diminuita passando dall’81 per cento del 2001 al 75 per cento nel 2013 (nel 1992 è stata dell’87 per cento).

Siamo, con ogni probabilità, di fronte alle elezioni politiche più incerte dell’ultimo decennio. Cosa accadrà dopo il 4 marzo? Le previsioni. In redazione a TPI, Luca Serafini ha messo insieme tre possibili scenari dopo il voto del 4 marzo.

Le schede consegnate agli elettori sono due: una rosa per la Camera dei Deputati e una gialla per il Senato della Repubblica, ma la modalità di voto è la medesima.

Le schede che gli elettori troveranno al seggio in occasione di questa tornata elettorale avranno un tagliando anti-frode con un numero di serie e non potranno essere inserite direttamente nell’urna, ma dovranno prima essere consegnate al presidente, che provvederà a staccare il tagliando e a inserirle nell’urna, per verificare che non ci siano anomalie. In concomitanza delle elezioni politiche, il 4 marzo si vota anche per le regionali in Lazio e Lombardia.

Gli ultimi sondaggi “pubblicabili”, quelli di venerdì 16 febbraio per intenderci, indicano un vantaggio della coalizione di centrodestra, composta da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, rispetto al centrosinistra formato da Partito Democratico, Più Europa, Civica Popolare e Insieme. Il Movimento 5 Stelle è in lizza per diventare il primo partito italiano alle elezioni del 4 marzo.

Il Rosatellum

È la prima volta che si vota con la nuova legge elettorale, il Rosatellum, un sistema elettorale misto: alla Camera 231 seggi saranno assegnati con il sistema maggioritario in altrettanti collegi uninominali, 386 invece con il sistema proporzionale.

Nei collegi uninominali, con il maggioritario, vince il candidato che ottiene anche un solo voto più degli altri, mentre nel proporzionale i seggi vengono assegnati in maniera proporzionale in base ai voti ottenuti.

Ai seggi di cui sopra vanno poi aggiunti i 12 seggi degli italiani all’estero, eletti con il proporzionale, e quello uninominale della Valle d’Aosta, che essendo uno solo viene matematicamente assegnato con il sistema uninominale.

Lo stesso meccanismo vale anche per il Senato, dove 102 seggi sono assegnati in altrettanti collegi uninominali, e i restanti 207 con il sistema proporzionale, mentre anche qui i sei senatori in rappresentanza degli italiani all’estero saranno eletti con il sistema proporzionale.

In entrambe le camere, dunque, il 36 per cento dei membri sarà eletto con il sistema maggioritario in collegi uninominali, mentre il rimanente 64 per cento con il proporzionale.

La questione della maggioranza assoluta

Con molta probabilità, la legge elettorale del Rosatellum non garantirà una maggioranza assoluta a nessuna delle forze politiche che corrono per queste elezioni politiche del 4 marzo. Si stima che la soglia per raggiungere la maggioranza assoluta sia intorno, o superiore, al 40 per cento. Una cifra che nessun sondaggio sin qui ha mai attribuito ad alcuna coalizione politica (e men che mai ad alcun partito).

Questo, senza considerare il fatto che ogni coalizione è frutto di un’unione funzionale al voto e che tuttavia cela una tensione su diversi punti centrali di questa campagna elettorale (come ad esempio la sostanziale differenza tra l’idea di Salvini della Lega e quella di Berlusconi di Forza Italia sull‘immigrazione e sulla posizione dell’Italia in Europa). Intanto, è stato confermato che Antonio Tajani è il candidato premier di Forza Italia.

Osservando i programmi elettorali dei partiti a confronto, è possibile notare che in questa campagna elettorale tutti hanno promesso molto ma sarà difficile rispettare ciascuno di questi patti.

Ad ogni modo, la vera sfida è perlopiù incentrata su alcuni collegi chiave al sud d’Italia contesi tra il centrodestra e il M5S, guidata dal leader Luigi di Maio e la sua nuova, già pre-annunciata, squadra di governo, composta da 17 ministri (5 donne).

Giovedì primo marzo 2018 l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) ha diffuso gli ultimi dati disponibili sul tasso di disoccupazione e sul Pil in Italia. Si tratta di cifre che erano particolarmente attese, poiché vengono comunicate a soli tre giorni dalle elezioni del 4 marzo (Qui una guida breve e semplice per capire come si vota).